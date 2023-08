Rico Verhoeven keert na twee jaar terug in de ring: 'Ik voel me gezegend'

Twee jaar lang was hij niet in de boksring te zien, maar Rico Verhoeven keert terug. De kickbokskampioen uit Halsteren is hersteld van een zware knieblessure en gaat dit najaar weer het gevecht aan. Op 4 november neemt hij het op tegen Tariq Osaro tijdens Glory in het Gelredome in Arnhem.

"Yeah, hij is zeker back. Wat lekker zeg", reageert Verhoeven enthousiast bij de NOS. "Dat wordt een knalwedstrijd. Ik voel me als een kind in de snoepwinkel dat ik weer mag sporten." In oktober 2021 vocht de kickbokser uit Halsteren zijn laatste wedstrijd bij Glory. In een bloederig gevecht in het Gelredome versloeg hij toen Jamal Ben Saddik. Daarna richtte hij zich op zijn acteercarrière. Eigenlijk zou hij in maart opnieuw de ring in gaan, maar vlak voor de bekendmaking van dat gevecht liep hij een zware knieblessure op. Door die blessure ging het gevecht tegen Antonio Plazibat niet door. Omdat Verhoeven er zo lang uit lag, mocht de Kroaat in juni om de interimtitel vechten. Daarin verloor Plazibat van Osaro, de aanstaande tegenstander van Verhoeven. "Osaro is een talentvolle jongen. Hij is groot, sterk en heeft een goede timing. Dus hij is zeker een geduchte tegenstander."

"Dat ik geremd moest worden, vond ik het meest lastige. Ik had het gevoel dat ik in een kooitje werd gezet."

De Brabander verheugt zich op de wedstrijd. Sinds januari stond zijn leven in het teken van revalideren. "In het begin denk je: ik heb alles al gezien en meegemaakt. Dan komt dit ook wel goed", vertelt Verhoeven. “Maar de eerste twee weken was de pijn niet normaal. Het was echt een strijd. Ik ben echt zo blij en dankbaar dat ik zo heb mogen herstellen." Verhoeven kreeg tips van bekende sporters, onder andere van topvoetballer Memphis Depay. Die zei tegen hem dat hij goed naar z’n lichaam moest luisteren. "Ik wil eigenlijk altijd harder dan mijn lichaam aankan", zegt Verhoeven. "Dat ik geremd moest worden, vond ik het meest lastige. Mijn geest had het gevoel dat het in een kooitje werd gezet."

"In mijn hoofd heb ik maar één tegenstander, dat ben ikzelf."