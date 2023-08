Vermist jongetje (4) na zoektocht gevonden in supermarkt

Het jongetje van vier dat sinds woensdagmiddag vijf uur was vermist in Breda, is weer terecht. Hij is gevonden in een supermarkt aan de Dr. Struyckenplein, ongeveer vijf minuten lopen vanuit de straat waar hij was vermist.

De jongen heeft een verstandelijke beperking. Daarom maakte de politie zich ernstige zorgen. Agenten zochten sinds zes uur naar de vermiste jongen, nadat zijn ouders hem zelf niet konden vinden. Er werd onder meer een helikopter ingezet tijdens de zoektocht. Na een zoektocht van zo'n 2,5 uur meldde de politie dat de jongen weer terecht was. "De goede samenwerking tussen politie, Burgernet en verschillende media om zoveel mogelijk aandacht voor deze vermissing te vragen heeft ervoor gezorgd dat het jongetje in een supermarkt aan de Dr. Struyckenplein is gevonden. Veel dank voor het uitkijken", laat de politie weten op X, het voormalige Twitter.