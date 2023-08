Dode man gevonden in Wilhelminakanaal, politie vermoedt misdrijf

In het Wilhelminakanaal in Best, langs de NCB-weg, is woensdagavond een dode man gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf.

"Hoewel alle scenario's nog openstaan, houden we ernstig rekening met een misdrijf", laat de politie weten. De technische recherche zoekt in het kanaal naar sporen. "Dit zal vanavond zeker nog de nodige tijd in beslag nemen. Veel is nog onduidelijk."

De melding over een persoon in het water kwam kort voor acht uur in de avond. De politie en brandweer gingen zoeken en troffen inderdaad een stoffelijk overschot aan in het water. Dat is met een bootje aan de kant gebracht.

Schermen

Bij de vindplaats heeft de politie zichtschermen opgesteld om het technisch onderzoek in alle beslotenheid uit te voeren.

Tijdens de zoektocht is het scheepvaartverkeer op het Wilhelminakanaal stilgelegd. De fietsbrug over het water ging ook op slot. Het is niet duidelijk wanneer de vaart en het fietspad worden vrijgegeven.

"We roepen mensen die mogelijk iets weten dat hiermee in verband staat op zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000", schrijft de politie in een bericht op X, het voormalige Twitter.