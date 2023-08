Motorcrossers in spanning over nieuw seizoen: 'Straks moet ik baan zoeken'

Het zijn spannende tijden voor Glenn Coldenhoff, Brian Bogers en Roan van de Moosdijk. De drie Brabantse motorcrossers hebben nog altijd geen nieuw contract voor volgend seizoen en weten niet of ze volgend jaar nog deel uit maken van het rondreizende Grand Prix-circus. "De stoelendans is nog niet echt op gang gekomen", zo zegt zaakwaarnemer Ebert Dollevoet.

Er staan nog drie GP's op het programma, maar de hoofden van sommige rijders zijn al bij volgend seizoen. Dat duurt nog even, maar de zitjes bij de verschillende teams worden de komende tijd al verdeeld. "Het is altijd spannend als die puzzel gelegd moet worden", zegt Husqvarna-rijder Roan van de Moosdijk, die vanwege zijn leeftijd de overgang van MX2 naar MXGP moet maken. "Het is afwachten waar ik terecht ga komen. Dat zit in mijn achterhoofd en knaagt soms wel aan me."

"De stoelendans begint met de handtekeningen van de toprijders."

Hoewel de kans groot is dat Yamaha volgend seizoen een zitje in het team schrapt, hoeft van de Brabantse MXGP-coureurs met een aflopend contract Glenn Coldenhoff uit Best zich waarschijnlijk de minste zorgen te maken. Zijn prestaties zijn dit jaar prima en hij vindt hoe dan ook wel onderdak. Voor Brian Bogers uit Eindhoven lijkt de situatie onzekerder. Hij weet nu al dat hij weg moet bij het team van Honda. "Er zijn nog drie wedstrijden te gaan en als je dan nog niets rond hebt, is dat zeker spannend", zegt Bogers, die niet zijn beste seizoen rijdt. "Dat helpt natuurlijk niet bij de onderhandelingen, maar er is interesse en ik ben gelukkig met wat dingen bezig." Datzelfde geldt voor plaatsgenoot Roan van de Moosdijk die dit seizoen geplaagd wordt door blessures. "Een pluspuntje voor mij is dat niet heel veel rijders over moeten naar de MXGP", zo zegt hij. "Ik doe helaas niet meer mee om het kampioenschap, maar moet daarom nog wel alles uit de kast trekken. Dat is lastig, want ik kom net pas terug na een gebroken sleutelbeen." Jeffrey Herlings heeft bij KTM in de MXGP nog een doorlopend contract en ook Calvin Vlaanderen is volgend jaar onder de pannen. Datzelfde geldt voor Kay de Wolf in de MX2. Voor de andere Brabantse rijders is het dus onzekerheid troef. "De stoelendans komt dit jaar wat laat op gang", zegt Ebert Dollevoet, die onder meer de belangen van Van de Moosdijk behartigt. "En die begint bij de toprijders. Als daar de handtekeningen zijn gezet, komen onderin pas de plekken vrij. Motorcross is net als bij voetbal een sport waarbij de puzzel elk jaar weer anders is."

"Ik heb ook een kindje, dus het is wel belangrijk."

"Roan heeft zijn goede momenten gekend", vervolgt Dollevoet. "Ik ben er daarom honderd procent van overtuigd dat we voor hem een goede plek vinden. Het belangrijkste is daarbij dat hij in de MX1 terechtkomt bij het juiste team. Met de juiste motor en in de juiste omgeving. Ik leg de puzzel op tafel en Roan moet straks met zijn vader de keuze maken." "Ik hoop dat ik over een paar weken duidelijkheid heb", zegt Brian Bogers over zijn situatie. "Ik ben bijna 27, dus normaal gesproken ga ik nog wat jaartjes mee. Mijn hobby is mijn beroep geworden en dat wil ik even zo houden. Daarnaast heb ik een kindje voor wie ik goed wil zorgen, dus het is wel belangrijk. En anders moet ik dus een baan gaan zoeken."