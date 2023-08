Lucille Werner vertrekt uit de Tweede Kamer

Lucille Werner stapt op uit de Tweede Kamer. De voormalig Lingo-presentatrice uit Eindhoven zat bijna drie jaar lang in de Kamer voor het CDA. Ze zette zich vooral in om de positie van mensen met een handicap te verbeteren. In november verlaat ze de politiek weer. “Mijn missie blijf ik voortzetten, maar in een andere rol”, schrijft ze in een verklaring op social media.

Werner schrijft dat ze van plan was voor vier jaar in de Kamer te zitten. Maar nu er vervroegde verkiezingen zijn uitgeschreven, heeft ze besloten eerder te stoppen. In november legt ze haar werkzaamheden neer. “Mijn missie blijf ik voortzetten, maar vanuit een andere rol.” Wat die rol precies is, is onduidelijk.

Lucille Werner kwam na de verkiezingen van 2021 in de Tweede Kamer. Als nummer tien was ze de grote verrassing op de CDA-lijst. Daarvoor was ze jarenlang presentatrice van spelshow Lingo. Ze was de enige televisiepresentator met een zichtbare lichamelijke handicap. Door zuurstofgebrek tijdens de geboorte loopt ze wat moeilijker.

Meer aandacht voor mensen met een handicap

Als Kamerlid zette zich vooral in om de samenleving inclusiever te maken voor mensen met een handicap. “De afgelopen jaren heb ik samen met collega’s een nationale strategie kunnen neerzetten. Kunnen zorgen dat meer tv programma’s voorzien worden van ondertiteling en audiodescriptie. Fysieke toegankelijkheid in de cultuursector op de kaart kunnen zetten en is er binnen het emancipatiebeleid van het kabinet nu ook oog voor mensen met een handicap.”

Uittocht van Kamerleden

Lucille Werner is het zoveelste Tweede Kamerlid dat het parlement na de verkiezingen verlaat. Sinds de val van het kabinet hebben al zeventien leden hun vertrek aangekondigd. Onder meer Sigrid Kaag, Attje Kuiken, Sylvana Simons en Farid Azarkan stoppen ermee.