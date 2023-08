Losgebroken koeien wandelen door Nuenen

Een heel aantal losgebroken koeien wandelde donderdagochtend door Nuenen. Ze zouden de avond ervoor zijn losgebroken. De politie heeft de Wolvendijk afgesloten om de dieren te kunnen vangen.

De politie heeft afgelopen nacht meerdere meldingen gekregen van loslopende koeien in Nuenen. Agenten zijn gaan zoeken, maar konden in eerste instantie geen koeien in de omgeving vinden. Later werden de dieren alsnog gevonden. Agenten wisten de dieren vast te zetten binnen de hekken van de Opwettense watermolen in Nuenen.

Het gaat om zo'n acht koeien. De eigenaar van de dieren heeft ze donderdagochtend mee weten te lokken via de Wolvendijk naar Eindhoven.