Nieuwe exotische vissoort in Biesbosch: bedreiging voor inheemse vissen

De naakthalsgrondel (foto: Wikipedia) Een van de naakthalsgrondels die de onderzoekers bij de Biesbosch ontdekten (foto: Jisk van den Ende).

In een waterplas in de buurt van de Biesbosch is een voor Nederland nieuwe exotische vissoort ontdekt: de naakthalsgrondel. Onderzoekers hebben daar zes van deze vissen gevonden. Dat is geen goed nieuws. De naakthalsgrondel kan een bedreiging zijn voor andere vissen.

De naakthalsgrondel komt van oorsprong voor rond de Zwarte en Kaspische Zee in het zuidoosten van Europa. Sinds de aanleg van het Main-Donaukanaal in 1992 kunnen de vissen van de Donau naar de Rijn zwemmen. En zo komen ze vanuit andere landen in Nederland terecht.

"Ons ecosysteem is niet op die exotische soorten ingericht."

De vissen werden begin deze maand gevonden in het Gat van Den Ham, een kreek ten oosten van Lage Zwaluwe en dicht bij de Biesbosch. De kans is groot dat ze ook al op andere plekken in Nederland zitten. En dat is niet best, legt Mick Vos uit die ecoloog is bij de stichting RAVON. Grondels planten zich namelijk heel snel voort en verstoren het planten- en dierenleven in het water. “Puur omdat dat kanaal is aangelegd, kunnen die exotische vissen hierheen. Maar ons ecosysteem is niet op die soorten ingericht”, zegt Vos. “De grondels hebben hetzelfde territorium en eten hetzelfde voedsel als de andere bodemvissen hier. En daardoor kunnen die inheemse soorten verdwijnen.”

"Door de komst van de grondels zien we de rivierdonderpad nog maar heel weinig."