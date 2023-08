Bekende geluidsman Do Broeders (40) overlijdt na ongeluk met zijn scooter

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Volgende 1/3 Scooterrijder gewond na botsing

De 40-jarige Do Broeders uit Raamsdonksveer is donderdagochtend overleden na een ongeluk met zijn scooter. Hij werkte als geluidsman met artiesten als Mart Hoogkamer en volkszanger Lorenzo Nieuwenhuijsen. Hij reed op zijn scooter bij de kruising van de Wielstraat met het Halve Zolenpad in Raamsdonk toen hij werd geraakt door een busje.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor negen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Het kruispunt werd afgezet. Do werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De bestuurder van het busje is niet gewond geraakt. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. 'Wachten op afscheid'

Op social media stromen de reacties op het overlijden van Do binnen. Hij werkte als geluidsman met artiesten. Veel vrienden en mensen die met hem hebben gewerkt laten weten hoe erg ze het nieuws vinden. "Ik zal je missen maatje", schrijft Mart Hoogkamer bijvoorbeeld. Do laat zijn vrouw en drie kinderen achter. Een van de nabestaanden schrijft op Facebook: "Tot onze grote verbijstering kwam vanochtend het nieuws dat Do een scooterongeluk heeft gehad. Enkele uren later kwam het verdrietige nieuws dat ze hem niet hebben kunnen redden. Onze grote vriend is er niet meer. Ik zit nu met de nabestaanden in het ziekenhuis en wachten tot we afscheid mogen nemen."