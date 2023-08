Snollebollekes weer festivaldirecteur van Total Loss: 'Een leuk bijbaantje'

Over twee weken organiseert Rob Kemps, ofwel Snollebollekes, voor de tweede keer zijn eigen Total Loss festival festival. Kemps ontvangt op 9 en 10 september meer dan 150 collega’s op zeven verschillende podia. “Hier komt de mainstage, daar zal ik het meeste zijn.” Het is nu nog helemaal leeg, alleen de kleedkamer van Kemps staat al klaar op het terrein van Aquabest. “Daar gaat het ook los hoor.”

Voor Rob Kemps is het een thuiswedstrijd. “Ik woon hier letterlijk drie straten achter en vroeger hield ik hier altijd mijn kinderfeestjes. Deze plek is nostalgisch.” Het idee voor een eigen festival ontstond tijdens zijn eerste concert in de Gelredome. "Daar merkten we dat onze act perfect is voor een massapubliek. Alleen op zo'n avond moeten we het in drie uur zien te proppen. Hoe leuk is dan een festival samen met andere feestartiesten."

Op het festivalterrein van Total Loss legde we de festivaldirecteur, zanger en presentator een aantal dilemma’s voor.

Total Loss festival of Gelredome concerten?

"Ik kies nu natuurlijk voor het festival. Maar dit is kiezen tussen je vader en je moeder of tussen een been of een arm eraf. Natuurlijk kies ik nu voor het festival, daarom staan we hier. Ik sluit niet uit dat als je in maart deze vraag opnieuw stelt ik voor het Gelredome kies."

Festivalbezoeker of artiest op een festival?

"Wel echt een artiest. Ik vind een festival bezoeken leuk maar ik ben iemand die in het kleinste spiegeltentje heel de avond op het zelfde plekje aan de bar staat. Ik ben niet de beste festivalbezoeker, ook niet de beste artiest. Maar wel een betere artiest dan bezoeker."

Feestmuziek of een Frans chanson?

"Dat vind ik zo’n moeilijke… Een Frans chanson luister ik iedere dag, feestmuziek iedere week. Ja, nee, uhm… Uiteindelijk dan misschien toch feestmuziek. Laat ik het zo zeggen, want ik moet het recht kunnen lullen voor mezelf: ik luisterde als kind al naar André van Duin, Corry Konings en Arie Ribbens niet te vergeten. Dan kies ik voor feestmuziek."

Festivaldirecteur, zanger of presentator?

"Zanger, zou ik dan zeggen. Maar ik noem het liever artiest, feestartiest. Dat blijf het mooiste om te doen. Of je nou voor 40 mensen staat op een terras of voor 30.000 op een festival: als iedereen meedoet en je krijgt direct een reactie, is dat het mooiste wat er is. Als je een programma maakt, kijken er misschien een miljoen mensen maar dan krijg je pas een reactie achteraf."

En festivaldirecteur? "Ach, dat doe ik er even bij. Dat is een bijbaantje. Ik ben betrokken bij de artiesten en podia. Maar de routing, de beveiliging en de toiletgroepen besteed ik uit hoor."

Non stop vol d’r op of 'Sorry voor de overlast'?

"Sorry voor de overlast, want ik kom uit Best en ik wil geen gezeik hebben. Het gaat hier natuurlijk hard straks maar we houden ons aan de limieten. We zijn niet net als Rammstein, dat we een vergunning hebben voor meer."

Biertje of een colaatje?

"Biertje! Festivaltechnisch vind ik het gezellig om een biertje te drinken. Ik zeg niet dat je met een cola geen polonaise kunt lopen, maar wel moeilijker. Lekker in het zonnetje, biertje erbij. Het komt de sfeer ten goede als we het maar binnen de perken houden."

Brabant of Gelderland?

"Brabant natuurlijk. Dat is een makkelijke. Ik kom uit Best, ik kom hier vandaan. Het zou gek zijn als ik dan voor Gelderland kies, ook al zijn daar mijn grootste concerten. Als ik zou moeten kiezen tussen het Gelredome of het Philips Stadion zou ik voor het Gelredome kiezen."

