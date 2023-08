Boxtelse hockeycoach is één wedstrijd verwijderd van Olympische Spelen

Na acht jaar stopte Eric Verboom in 2022 met het trainerschap bij HC 's-Hertogenbosch. "De club voelde als mijn kindje", aldus de 52-jarige Boxtelaar die fulltime verder ging als assistent bij de Nederlandse hockeyploeg. "Ik wilde dat dit ook zou voelen als mijn team en dat is uitgekomen."

Brabant is in de nationale herenhockeyploeg met Tijmen Reyenga, Joep de Mol en Floris Wortelboer goed vertegenwoordigd. Bondscoach Jeroen Delmee heeft ook de zachte g van huis uit meegekregen, net als zijn assistent Eric Verboom. Jeroen en Eric hebben samen een lange historie. “Bij onze club MEP speelden we in de jeugd al samen. Ik kwam regelmatig over de vloer bij de familie Delmee. We raakten bevriend en zijn zelfs een keer samen op vakantie geweest”, aldus Eric.

Bij de senioren waren ze jarenlang ploeggenoten, maar stonden ze ook vaak tegenover elkaar, als speler en als trainer. “Toen Jeroen mij vroeg om naar de nationale ploeg te komen, leek me dat hartstikke leuk. Ik ben dan wel assistent, maar ik word door Jeroen bij veel zaken betrokken. Zo maken we bijvoorbeeld samen trainingen en teambesprekingen. Soms schuif ik naar voren als de boeman of de goedzak en soms doet Jeroen dat: alles gaat in goed overleg.”