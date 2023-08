Jos (80) zag alle 63 parades van de Brabantsedag: 'Steeds weer verbluffend'

Voor de 64e keer trekt zondag de Brabantsedag door Heeze. De 80-jarige Jos Heijligers zag ze allemaal: van enkele boerenkarren met huisraad tot wat nu de grootste theaterparade van het hele land is. Gooi er een dubbeltje in en Jos rijgt de hoogtepunten van de afgelopen jaren aaneen. "De parade betovert elk jaar weer."

"Begin jaren 50 was er tweemaal tevergeefs geprobeerd om een oogstfeest te houden. Daarop werd de Brabantsedag geboren. En de rest is geschiedenis."

Zelf liep Jos in twee van de 63 parades mee. Eén keer als muzikant in een Duits muziekkorps en in 1995 bij Vriendenkring Schenkels. 'De droom van een Brabantse meisje' was toen het thema van de Brabantsedag. "Met ruim honderd figuranten trokken we met zijn alleen een enorme Egyptisch sfinx voort. Dat was geweldig!"

De Brabantsedag is traditioneel op de laatste zondag van augustus. "Bij de eerste paar parades waren het vooral de boeren die de kar trokken. In die tijd waren de boeren zes dagen per week druk bezig op het land. Zondag was hun enige vrije dag, waardoor de zondag gekozen werd als dag van de parade en dat is altijd zo gebleven. Ik hoop dat het ook zo blijft."