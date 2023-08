Gebouw stort in tijdens grote brand in centrum Boxmeer

In een leegstaand winkelpand aan de Steenstraat in Boxmeer is donderdagavond brand uitgebroken. Het gebied is door de politie afgezet omdat er mogelijk asbest in het pand zit. Op beelden is te zien dat de achterkant van het pand is ingestort.

Ron Vorstermans Geschreven door

Rond tien uur 's avonds was er geen hoog vuur meer te zien. Er was eerder een risico dat de brand uit zou breiden naar naastliggende panden, meldde de brandweer aan Omroep Brabant. Daarom werd er snel opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Veel bekijks

Het pand stond al enige tijd leeg. Vroeger zou het pand een sigarenfabriek zijn geweest en later een meubelzaak, zo melden omstanders. De brand trekt veel bekijks. Tientallen mensen staan op straat te kijken. De brandweer is met meerdere bluswagens en een hoogwerker aanwezig. De brand is uitslaand. De Steenstraat ligt middenin het winkelgebied in het centrum van Boxmeer.

Foto: SQ Vision.