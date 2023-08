Svitlana organiseert Oekraïense feestdag: ‘Zo voelen we ons beter'

Ondanks alle ellende in hun thuisland, vierden een paar honderd Oekraïners donderdagavond feest in 013 in Tilburg. Het is Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Svitlana Iopoliuk organiseerde het: “Omdat ik de mogelijkheid heb de Oekraïense mensen te verenigen in Tilburg. Dat is heel belangrijk voor mij.”

Enkele honderden toeschouwers worden getrakteerd op Oekraïense zang en dans. Voor Svitlana was dat relatief makkelijk te regelen. Ze woont in de opvang op de Sportweg in Tilburg. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne had ze tien jaar een eigen Engelse opleiding.

Svitlana is niet alleen organisator, ze is ook presentator. Voor aanvang van het programma loopt ze zichtbaar nerveus door de catacomben van de 013. “Dit is zo belangrijk voor me”, zegt ze meteen. “Ik ben ver weg van mijn land, maar ik wil het op een dag als vandaag steunen.”

Omdat ze een van de weinig Engels sprekende Oekraïners is, is ze daar een spin in het web: “Alle Oekraïners voelen zich nu hetzelfde”, legt ze uit. “Depressief, bezorgd. En als we elkaar hier kunnen steunen, voelt iemand zich misschien beter.”

Xenia uit Kiev is blij dat de avond wordt georganiseerd: “Het is nu zo belangrijk dat we onze cultuur kunnen vieren. Nu we in een ander land zijn, willen we een stukje van onze geschiedenis en onze cultuur laten zien. We zijn hier trots op.”

Veel Oekraïners in het publiek hebben hun traditionele kleding aan. Ook Svitlana. Ze wijst op het borduurwerk op haar mouw: “Het heet vyshyvanka, legt Svitlana uit. “Er is geen ander woord voor, in geen enkele taal.”