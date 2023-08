Instortingsgevaar bij vijf panden na brand in leeg winkelgebouw

Na de verwoestende brand die donderdagavond een leeg winkelgebouw aan de Steenstraat in Boxmeer verwoestte, waarschuwt de gemeente voor instortingsgevaar bij vijf panden daarnaast. Daarom is het gebied afgezet. De Steenstraat bevindt zich in het winkelgebied in het centrum van Boxmeer.

De brand in het gebouw waar vroeger sigarenfabriek Van Dartel gevestigd was en meubelzaak Hoogland brak rond acht uur 's avonds uit. De achterkant van dit gebouw stortte bij de brand in. Veel bekijks

Er was even sprake dat bij de brand asbest zou zijn vrijgekomen, maar volgens de gemeente is dit niet het geval. Van het instortingsgevaar waar de gemeente voor waarschuwt, zou sprake zijn bij de vijf gebouwen met huisnummer 24, 26, 30, 32 en 34. Het gebouw dat donderdagavond in vlammen opging, stond al enige tijd leeg. De brand trok veel bekijks. LEES OOK: Gebouw stort in tijdens grote brand in centrum Boxmeer