Waarschuwing voor stevig onweer met mogelijk hagelstenen van 2 centimeter

Het KNMI waarschuwt voor een paar stevige onweersbuien die vrijdagochtend en -middag over het oosten van de provincie kunnen trekken. Hierbij zou in korte tijd veel neerslag kunnen vallen. Plaatselijk moet je volgens het weerinstituut rekening houden met hagelstenen tot twee centimeter grootte. Daarom geeft het KNMI code geel af.

Die zwaardere buien bevonden zich vrijdagochtend vroeg nog boven België en komen geleidelijk onze kant op. "Het zijn wel lokale buien", benadrukte Roosmarijn Knol van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Een aantal buien hebben al wateroverlast veroorzaakt en tot omgevallen bomen geleid. In de loop van de middag trekken de buien naar Duitsland weg.

"De bewolking is deze vrijdag hardnekkig", vertelde de weervrouw. "Pas 's middags gaat de zon wat vaker doorbreken. Koud is het zeker niet. 's Ochtends een graad of 20, 's middags 24 graden bij een zwakke wind."

Soortgelijk weer wacht ons komend weekend. "Ook dan breekt af en toe de zon door, maar ook dan komen wat buien voor. Het blijft volgens Roosmarijn wisselvallig. "Af en toe moet je dus de paraplu tevoorschijn halen. Daarbij staat een westenwind. De temperatuur komt 's middags meestal uit tussen de 20 en 23 graden, dus koud is het niet."

