Omgekomen geluidsman Do Broeders 'moet afscheid krijgen dat hij verdient'

Do Broeders (40) uit Raamsdonksveer overleed donderdagochtend na een botsing met zijn scooter. De geluidsman is een bekende in de artiestenwereld. Voor zijn familie is het een groot verlies, maar ook voor zangers als Mart Hoogkamer, Irvin en Lorenzo Nieuwenhuijsen. De zus van Do is een inzamelingsactie gestart om de crematie te kunnen betalen.

Danique Pals Geschreven door

Do reed op zijn scooter bij de kruising van de Wielstraat met het Halve Zolenpad in Raamsdonk toen hij in botsing kwam met een busje. Do werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

"We willen hem een groots afscheid geven, want dat verdient hij."

Lucinda, de zus van Do, kan het nog maar moeilijk bevatten. “Do was er altijd voor ons. Als je een probleem had of je wilde even praten dan kon je hem altijd bellen. Helaas is zijn leven nu te vroeg gestopt”, vertelt ze. Do stond bij haar en vele anderen bekend als iemand die 24 uur per dag, zeven dagen per week aan het werk. “Tijdens een eerdere relatie raakte hij in de schulden. Daarom was zijn uitvaartverzekering minimaal. We willen hem een groots afscheid geven, want dat verdient hij. We leggen als familie ons spaargeld bij elkaar, maar dat is niet genoeg om iedereen te kunnen ontvangen op de crematie. Daarom hebben we deze actie opgezet. Het geld dat overblijft zetten we apart voor de kinderen van Do zodat zij een zorgeloze toekomst zullen hebben.”

"Do was echt een knuffelbeer."

Als geluidsman ging Do met artiesten mee om ervoor te zorgen dat het geluid bij optredens optimaal was. Irvin Marcus Risakotta, beter bekend als Feestartiest Irvin, was een van de eerste artiesten met wie Do op pad ging als geluidsman. “Ik werd gisterenochtend wakker met het nieuws en eerst wil je het niet geloven. Do was echt een knuffelbeer en als je ergens mee zat dan was hij er”, vertelt Irvin. “Hij was niet alleen geluidsman, maar hij had ook een scooterzaak. Ik stond een paar keer met pech langs de weg met mijn eigen scooter. Ik belde Do om te vragen wat ik moest doen. ‘Wacht op mij, ik stap nu in de auto’, zei Do dan. Het was voor hem een uur rijden naar mij toe, maar dat deed hij gewoon. Zo was Do.” De familie van Do heeft Irvin gevraagd om bij de uitvaart een lied te zingen. “Ik doe dat samen met collegazanger Robert van Hemert en goede vriend Ray Benjamin. Het laatste liedje dat Do aan het luisteren was op zijn scooter was ‘Waar is dat feestje?’. Dat voelt heel erg dubbel omdat het een feestnummer is, maar deze muziek is wel typisch Do.”

"Do is wat mij betreft echt een icoon onder de geluidsmannen.”