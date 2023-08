Noodweer veroorzaakt waterballet bij tandarts: 'Ineens barstte het plafond'

In één klap veranderde de tandartsenpraktijk van Tristan Staas in Den Bosch vrijdagochtend in een binnenzwembad. Door het noodweer dat over de provincie trok, begaf de dakconstructie het. Het resultaat: honderden liters water die met een noodgang naar binnen stroomden.

"We waren volop aan het werk", lacht Staas als boer (of één van zijn patiënten) met kiespijn. "Alle 19 behandelkamers lagen vol en we waren met een man of 50 aan het werk." Tot het van het ene op het andere moment misging. "Bij de balie barstte ineens het plafond. Al het regenwater dat op het platte dak lag, ligt nu in ons pand. Wat ik dacht? Dit lijken wel de Niagara watervallen in Amerika."

Een bijzonder, maar vooral vervelend tafereel. "Gelukkig heeft niemand iets op zijn hoofd gekregen. Maar het probleem is dat we hier veel apparatuur hebben staan." En dus is het nu een kwestie van opruimen. "Echt alles stond blank, dus we zijn nu met z'n allen de boel aan het dweilen. Als het droog is, kunnen we inventariseren wat de schade is. Het is wel even balen natuurlijk."

Toch laat Staas de moed niet zakken. "We waren een paar uur telefonisch onbereikbaar, maar inmiddels is die verbinding hersteld. Gelukkig hebben we nog twee locaties, die inmiddels weer wel draaien. Daar proberen we zoveel mogelijk mensen te helpen. En na een weekend hard werken, hoop ik dat we ook hier weer snel op volle kracht aan het werk kunnen."

