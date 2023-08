Je eigen snackmuur thuis? Voor ruim een miljoen krijg je deze villa erbij

Ben jij zo'n grote fan van kaassoufflés en kroketten dat je het liefst nog een eigen snackmuur in huis zou hebben? Dan hebben we goed nieuws, want in Riel kan die droom uitkomen. Daar staat een villa met horecakeuken te koop, inclusief snackmuur.

Voor de snackmuur (en vooral de villa) betaalt de aanstaande eigenaar wel flink wat geld: het stulpje staat te koop voor 1.365.000 euro, zo is te zien op Funda. Het huis is gebouwd in 2016 en heeft vier slaapkamers en twee badkamers. De verkoper omschrijft het huis als een 'stoere villa'. Opvallend aan het huis zijn vooral de horecakeuken en een groot stuk land als achtertuin. Je krijgt er ook een garage, overdekt terras, camerabewaking én een robotgrasmaaier bij. Voor het onbeperkt snacken moet je dus in de keuken zijn. Deze is ingericht als horecakeuken met spoelbakken, een kookeiland en de een ingebouwde snackmuur. De bordjes boven de muur geven aan dat je kunt kiezen voor een hamburger, kipcorn of gehaktstaaf. Maar als eigenaar van het huis kun je er natuurlijk ook voor kiezen om er worstenbroodjes of kipknotsen in te leggen.

Foto: Rentmeester Makelaardij.

Ook voor de wat gezondere tussendoortjes zit je in deze villa goed. Op het perceel achter huis, dat 1525 vierkante meters telt, staat een boomgaard waar je allerlei fruitsoorten kunt plukken. Er hangen onder meer abrikozen, druiven, nectarines en verschillende soorten appels en peren. In de tuin staan ook een plantenkas, hondenren en een boomhut. Daarnaast zijn er twee terrassen, waarvan er een aan het huis zit en een achterin de tuin.

Foto: Rentmeester Makelaardij.

Foto: Rentmeester Makelaardij.