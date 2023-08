'Massa is Kassa' van de tv als Peter Gillis wordt veroordeeld

Talpa haalt het programma 'Familie Gillis: Massa is Kassa' van de televisie op het moment dat de Ommelse Peter Gillis wordt veroordeeld. Vrijdagmiddag stond het SBS6-programma niet in de gedeelde najaarsprogrammering, maar vrijdagavond maakte Talpa bekend dat het programma voorlopig alsnog wordt uitgezonden.

"Nu de rechtszaak, die oorspronkelijk op 29 augustus zou aanvangen, is uitgesteld, gaan we het nieuwe seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa dat nu in productie is nog dit jaar uitzenden op SBS6", luidt de reactie aan het ANP.

"We zijn in deze zaak altijd van mening geweest dat iemand pas schuldig is, als een rechter daarover heeft geoordeeld. Daar houden we ons aan vast." De zender laat weten dat het programma 'vroegtijdig' wordt gestopt als Gillis 'voor of tijdens het uitzenden van de serie' wordt veroordeeld.

Mishandelingszaak

Tegen Gillis loopt nog altijd een mishandelingszaak. Hij zou zijn ex, Nicol Kremers, onder meer in haar rug en neus hebben gebeten. De zaak zou eigenlijk dinsdag dienen, maar is verschoven naar een nog onbekende datum omdat Kremers later alsnog besloot aangifte tegen Gillis te doen.

Daarnaast loopt er een groot onderzoek van de Belastingdienst en FIOD voor belastingfraude en heeft de rechter de horecavoorzieningen van drie van zijn vakantieparken gesloten omdat daar vermoedelijk crimineel geld witgewassen wordt.

Dit is wat er speelt rondom Peter Gillis.