Peter Gillis sjoemelde volgens onderzoekers met boekhouding van parken

Oostappen Groep van Peter Gillis heeft volgens onderzoekers gesjoemeld met de boekhouding van zijn vakantieparken. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Den Bosch. Doordat hij verschillende inkomsten niet vermeldde, zou hij te weinig belasting hebben betaald. De familie Gillis probeerde tijdens de zitting de sluiting van de horeca op haar vakantieparken in Soerendonk en Valkenswaard terug te draaien.

De gemeente Cranendonck trok op 5 juli de alcoholvergunning voor het vakantiepark Slot Cranendonck in Soerendonk in. Ook de horeca op vakantiepark Brugse Heide in Valkenswaard moest die maand sluiten. Maar op beide vakantieparken hield Gillis de boel gewoon open, tegen de regels in. De gemeente Cranendonck greep dinsdag in en sloot de horeca per direct.

Donderdag probeerde de familie Gillis in de rechtbank de horecavoorzieningen op beide parken zo snel mogelijk weer open te krijgen.

Volgens de advocaat van Gillis is dat belangrijk omdat de parken de hele zomer zijn volgeboekt en gasten hadden gerekend op de horecavoorzieningen. Ook zouden sommige personeelsleden komende tijd niet meer aan het werk kunnen als de horeca dicht blijft.

Peter Gillis was donderdag niet in de rechtbank, zijn dochter wel. Volgens haar druppelen de afzeggingen binnen sinds de gemeenten de horeca op de parken sloten. "Mensen zijn op zijn zachtst gezegd wel ontdaan van de situatie", zei ze.

Gesjoemel met boekhouding

De gemeenten Cranendonck en Valkenswaard trokken de horecavergunningen in na een zogeheten Bibob-onderzoek. Dat is een onderzoek naar onder meer de geldstromen en de integriteit van de eigenaren. In 2022 en 2023 werd zo'n onderzoek gedaan. De uitkomst was negatief voor Gillis. Gemeenten vermoeden dat Gillis de horecavergunningen misbruikt voor criminele doeleinden.

Op de inhoud van de Bibob-onderzoeken zit een geheimhoudingsplicht, daarom werden ze donderdag in de rechtbank achter gesloten deuren besproken. Wel werd duidelijk dat in het rapport van dit jaar 123 pagina's staan met voorbeelden van gesjoemel met boekhouding. De advocaat van Gillis sprak dat in de rechtbank tegen.

Bij verschillende parken hebben zowel gasten als huurders uitgelegd hoe Gillis omging met de boekhouding. Zo waren er volgens het rapport schijnposten en werden inkomsten van bingoavonden uit de boekhouding gehouden.

De rechter bepaalt binnen twee weken of de horeca op de parken weer open mag tot het einde van het seizoen.

Horeca Arnhem ook dicht

Vorige maand verloor Gillis ook al de horecavergunning van zijn park in Arnhem. De rechter bepaalde deze week dat de snackbar en het restaurant de hele zomer dicht moeten blijven.

Een overzicht van wat er verkeerd ging op de parken: