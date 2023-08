'Peter Gillis runt zijn vakantieparken nog ouderwets en dat kan niet meer'

De horecasluiting op vakantiepark Slot Cranendonck in Soerendonk is 'een ramp' voor het bedrijf van Peter Gillis en kan op geen slechter moment in het jaar komen. Dat meent toerisme-expert Goof Lukken. De gemeente heeft de Oostappen Groep een dwangsom opgelegd van 5000 euro per dag als de horeca na dinsdag nog open is. Gillis heeft een kort geding aangespannen om zijn horeca weer open te krijgen.

Of dat kort geding ervoor zorgt dat de horeca op het Brabantse park weer open kan, is maar de vraag. Vorige week bepaalde de voorzieningenrechter dat de snackbar en het restaurant van het Arnhemse park van Gillis de hele zomer dicht blijven. De gemeente had de horecavergunning ingetrokken na een onderzoek naar de geldstromen van het park. Dat zogeheten Bibob-onderzoek zorgt er volgens Goof Lukken van de Hogeschool Breda voor dat Peter Gillis en zijn Oostappen Groep nu in de clinch liggen met allerlei overheden. "Er is steeds vaker gedoe met vergunningen en dat maakt de problemen serieus."

"Ze denken dat het wel goed komt met de vergunningen."

Volgens de toerisme-expert komen de problemen door de manier waarop Gillis zijn parker runt. "Dat gebeurt een beetje ouderwets met de gedachte dat het wel goedkomt met die vergunningen. Maar als je zo'n grote keten hebt, moet je echt professionals hebben die het allemaal goed bijhouden." Een goed contact met de gemeente was vroeger volgens Goof Lukken voldoende om alles voor een vakantiepark te regelen. "Maar dat gaat nu echt anders." In Brabant heeft dat vooral te maken met de ervaringen in Zundert en het beruchte 'vakantiepark' Fort Oranje.

"Sinds Fort Oranje kijken de overheden streng naar recreatieparken"

"Sinds Fort Oranje kijken de overheden streng naar de recreatieparken en of het daar goed mee gaat en financieel gezond zijn", vertelt Lukken. Alleen heeft de Oostappen Groep al sinds 2016 geen jaarrekening meer ingeleverd bij de Kamer van Koophandel, terwijl dat wel ieder jaar verplicht is. Dat de horeca nu ook op Slot Cranendonck dicht moet, is een enorme klap voor Gillis en zijn bedrijf. "Mensen willen op zo'n park slapen, recreëren en lekker eten en drinken. Dat laatste kan nu midden in het vakantieseizoen niet", legt toerisme-expert Goof Lukken uit.

"Dit is een ramp voor het park."

"Dit is echt een ramp voor het park en gaat ze waarschijnlijk ook gasten kosten. Die kunnen nu niet dicht bij hun huisje lekker eten en drinken en van de bijbehorende gezelligheid genieten", vertelt Lukken. "Er wordt in de horeca van Ooststappen veel geld uitgegeven en dat lopen ze nu mis." De Oostappen Groep wist al sinds 5 juni dat het geen horecavergunning kreeg voor het vakantiepark in Soerendonk. Toch bleef alles open en daarom heeft de gemeente Cranendonck 25 juli aangekondigd te gaan handhaven. Als er nu nog horeca open is op het park, moet Oostappen 5000 euro per dag betalen.

"We willen eerst het proces rond de horeca afronden."