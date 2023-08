Gasten op park van Peter Gillis vinden dichte horeca vooral irritant

De horeca op recreatiepark Slot Cranendonck in Soerendonk is sinds dinsdag gesloten. Veel campinggasten zijn verrast door de plotselinge sluiting van de cafetaria, horeca en terrassen op het vakantiepark van Peter Gillis' Oostappen Groep. "Heel vervelend als je hier staat en even een frietje wil eten."

Eten afhalen kan nog wel, alleen mag het vervolgens niet op het terras gegeten worden. In juni werd al duidelijk dat Peter Gillis geen horecavergunning van de gemeente kreeg voor Slot Cranendonk. Toch bleef de horeca open en daarom heeft de gemeente nu ingegrepen. Edwin van Oorschot staat met zijn gezin al zes jaar op de camping. Hij moest via de media horen dat de horeca op het park dicht moest: "Wij koken gewoon zelf in onze stacaravan en eten gezellig samen met de buren. Uit eten gaan op het park is nu wel een probleem en dat maakt het minder gezellig."

"Ze hadden net besteld en moesten meteen weg."

Een vrouw die bij vrienden bezoekt op het park, vertelt dat alle horeca wel heel plotseling dicht moest. "Onze vrienden hadden net wat besteld op het terras en ze moesten echt meteen weg." Het lijkt haar een heel vervelende ervaring. "We nemen nu maar zelf wat mee om samen te eten." Er zijn ook zorgen over de activiteiten op het vakantiepark van Peter Gillis. "Dit is balen voor iedereen op de camping, zelfs voor de kinderen", vertelt een man. "De kinderdisco kan nu ook niet doorgaan bijvoorbeeld." Anita van Oorschot verwacht ook dat de bingoavond geschrapt wordt. "Die is namelijk in de grote zaal die ook een bar heeft."

"Het is echt een andere camping geworden."

Sinds twee jaar is Slot Cranendonck eigendom van de Oostappen Groep van de familie Gillis. Edwin is een vaste bezoeker en hij heeft dat wel gemerkt: "Vooral aan de activiteiten hier. Voor de kleinsten is er nog wel wat te doen, maar verder houdt het op tegenwoordig. Het is echt een andere camping geworden." Edwin zegt dat er veel chalets bij zijn gekomen. "Er is een andere sfeer nu omdat veel gasten geen echte band met het park hebben." Hij denkt dat Gillis goed aan de camping verdient, maar zegt daar weinig van terug te zien op het park zelf. "Als ik mijn caravan verkoop, moet de nieuwe eigenaar 1000 euro afdragen. Dat was vroeger 200 euro."

"Ik heb hem met tranen zien rondlopen.

Vroeger organiseerden de campinggasten allerlei activiteiten zelf, "Maar dat wordt niet meer op prijs gesteld sinds Gillis de boel heeft overgenomen", vertelt Edwin. Hij mist de oude parkeigenaar die nog weleens over Slot Cranendonck loopt. "Ik heb hem wel eens met tranen in zijn ogen zien rondlopen." Niet iedereen is zo negatief over Peter Gillis. Er zijn ook vaste gasten die vinden dat hij juist het achterstallig onderhoud heeft aangepakt. "Het is zeker niet slechter geworden sinds hij het park heeft overgenomen", vertelt een man met jonge kinderen.

"Je dupeert er veel gasten mee."