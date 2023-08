Horeca op vakantiepark Peter Gillis in Soerendonk per direct dicht

De horeca op recreatiepark Slot Cranendonck in Soerendonk is per direct gesloten. Dat melden verschillende parkbezoekers aan Omroep Brabant. In juni werd al bekend dat eigenaar Peter Gillis van de gemeente geen horecavergunning kreeg. Dat betekende dat de horeca dicht moest. Dat gebeurde echter niet, waardoor de gemeente nu ingrijpt.

"Tot onze spijt moet onze horeca en cafetaria per direct sluiten", staat op een briefje dat bij het restaurant op de deur hangt. Eten afhalen mag wel, maar dit mag niet op het terras worden opgegeten. Gillis is sinds december 2020 eigenaar van Slot Cranendonck. Onduidelijk is of hij voor 2020, 2021 en 2022 wel een vergunning had. Bij de gemeente Soerendonk was niemand bereikbaar voor een toelichting. Wel is bekend dat de parkeigenaar momenteel met meerdere gemeenten in de clinch ligt. De gemeente is bang dat Gillis de vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden. Bij een vergunningsaanvraag moeten ondernemers een zogenoemde Bibob-toets (een onderzoek naar integriteit, geldstromen en gedrag van Gillis) doorlopen. De uitkomst van het Bibob-onderzoek naar Gillis was negatief. Vorige maand verloor Gillis ook al de horecavergunning van zijn park in Arnhem. LEES OOK: Peter Gillis heeft last van de Wet Bibob: zo zit dat In de kaart hieronder zie je een overzicht van misstanden en rechtszaken bij de parken van Oostappen Groep. De kaart kun je ook bekijken via deze link.