Peter Gillis heeft last van de Wet Bibob: zo zit dat

Peter Gillis kan geen opvang voor arbeidsmigranten beginnen in Baarlo (Limburg), want de gemeente weigert een vergunning af te geven na een negatieve uitkomst van een Bibob-onderzoek. Op twee andere plekken loopt de Brabantse ondernemer ook vast vanwege zo'n onderzoek. Wat is de Wet Bibob precies, en kan Gillis nog iets tegen de uitkomst beginnen?

Naast meerdere dwangsommen van in totaal 2 miljoen euro en vijf gemeenten die onderzoek doen heeft de Oostappen Groep van Peter Gillis ook nog te maken met drie gemeenten die hem geen vergunning willen geven, omdat de uitkomst van een Bibob-onderzoek negatief uitpakte. De gemeenten zijn bang dat hij ‘illegaal gegenereerd vermogen benut om mogelijk strafbare feiten te plegen’. Het gaat om deze gemeenten:

Cranendonk Geen horecavergunning op park Slot Cranendonck

Valkenburg Geen vergunning voor camping Den Driesch

Baarlo Geen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten op voormalig racecircuit

Is het daarmee gedaan met de plannen van Gillis op deze plekken? Vijf vragen en antwoorden over de Wet Bibob.

Wat is de Wet Bibob?

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een preventief middel dat overheden kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een gemeente kan een onderzoek beginnen, en hiervoor informatie opvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Wat wordt er dan precies onderzocht?

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een ondernemer aan zijn of haar geld komt, wat zijn of haar achtergrond is en met wie er nog meer zaken wordt gedaan. Oftewel: allemaal informatie waaruit je af zou kunnen leiden of de ondernemer zuiver op de graat is.

Wanneer wordt een Bibob-onderzoek gestart?

Een onderzoek kan gestart worden als er vermoedens zijn dat er zaken niet in de haak zijn. Het is aan de overheidsinstantie om te bepalen wanneer dat het geval is.

Wat gebeurt er als de uitkomst negatief is?

Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de overheidsinstantie, bijvoorbeeld een gemeente, de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en worden bovendien andere ondernemers beschermd, is het idee.

Kun je tegen de uitkomst in beroep gaan?

Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen een Bibob-advies. Dat komt omdat in het rapport alleen feiten staan en geen meningen of conclusies. Het is wel mogelijk tegen de gemeente in beroep te gaan die een vergunning weigert na een negatieve Bibob-toets. Het is niet bekend of Peter Gillis dat van plan is.

