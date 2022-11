Net sluit zich rond Peter Gillis: 2 miljoen aan boetes en geen vergunningen

Nu Peter Gillis het ook in Baarlo (Limburg) aan de stok heeft met het lokale bestuur, lijkt het net rond de Brabantse ondernemer zich te sluiten. Drie gemeenten weigeren hem inmiddels nog vergunningen uit angst voor criminele activiteiten, vijf doen onderzoek naar hem en drie willen geld zien: in totaal staat er een bedrag van 2 miljoen euro open vanwege meerdere overtredingen. Als een echte verrassing komt dit niet: al bijna tien jaar lijkt Gillis en zijn Oostappen Groep garant te staan voor gedoe.

En dat gedoe begon al lang voordat Peter Gillis een bekende Nederlander werd, met een eigen realityserie op SBS6.

Acht invallen

De lijst van invallen door de politie en de FIOD is lang. In 2014 worden er voor het eerst elf mensen aangehouden vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op park Droomgaard in Kaatsheuvel (inmiddels verkocht aan EuroParcs), daarna lijkt het hek van de dam.

In totaal worden er acht invallen gedaan door politie en FIOD, in een tijdsbestek van zes jaar. En daarnaast zijn er zorgen over de (brand)veiligheid en de water- en luchtkwaliteit: in 2019 wordt het zwembad van Droomgaard gesloten nadat twintig kinderen onwel zijn geworden, in Arnhem zijn zorgen over illegale prostitutie op een park van Gillis. Brandveiligheid wordt vaak genoemd als één van de zorgen.

Criminaliteit

Nieuw in het rijtje zijn de onderzoeken op basis van de Wet Bibob: hierbij wordt de integriteit van ondernemers onder de loep genomen. In het geval van Peter Gillis zijn er drie gemeenten die hem in de weg zitten na zo’n onderzoek, uit angst dat hij ‘illegaal gegenereerd vermogen benut om mogelijk strafbare feiten te plegen’. En dan zijn er nog de dwangsommen. Er staan meerdere rekeningen open voor in totaal een bedrag van twee miljoen euro.

Een overzicht van de huidige problemen van Peter Gillis en zijn Oostappen groep:

Dwangsommen

Deze gemeenten willen geld van Gillis, allemaal vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Gillis is tegen alle beslissingen in beroep gegaan.

500.000 euro Gemeente Loon op Zand

500.000 euro Gemeente Asten

1.000.000 euro Gemeente Peel en Maas



Twijfels over integriteit

Deze gemeenten verlenen geen vergunningen meer aan Gillis na een Bibob-onderzoek naar zijn integriteit:

Cranendonk - Geen horecavergunning op park Slot Cranendonck

Valkenburg - Geen vergunning voor camping Den Driesch

Baarlo - Geen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten op voormalig racecircuit



Onderzoek

Deze gemeenten doen volgens het Eindhovens Dagblad onderzoek naar de handel en wandel van Gillis:

Asten

Cranendonck

Loon op Zand

Terneuzen

Valkenswaard



Rolls Royce

Ondanks de tegenslag lijkt het Peter Gillis financieel voor de wind te gaan. Zo kocht hij in november 2021 zowel een camping in Valkenburg als een kasteel in het Belgische Hamont-Achel, vier maanden later deed hij zichzelf een Rolls Royce van zes ton cadeau voor zijn verjaardag.

De camping in Valkenburg is na een illegale opening inmiddels gesloten. Zijn Rolls Royce is bestickerd met de tekst ‘Worde gij hier nou nie foxwild van?’. Waarschijnlijk komen de Raad van State en de gemeente Peel en Maas binnenkort met een antwoord op deze vraag, zij kijken op dit moment naar de opgelegde dwangsommen waartegen Gillis in beroep ging.

