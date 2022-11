Dit zijn de rijkste Brabanders, Peter Gillis niet in lijst Quote 500

Terwijl wij allemaal op de kleintjes moeten letten, worden de rijksten van Nederland alleen maar rijker. De Quote500 is weer uit en de hoogste nieuwe binnenkomer is Peter Bijvelds, directeur van de Deurnese busfabrikant Ebusco. Hij scheurt binnen op plek 95 met een vermogen van 480 miljoen euro.

Bijvelds haalde dit jaar met zijn bedrijf veel nieuwe bestellingen binnen en breidde flink uit met een aanstaande nieuwe fabriek in Frankrijk. Als die fabriek volledig in bedrijf is, moeten er jaarlijks vijfhonderd bussen uit de fabriek rollen, bestemd voor verschillende landen.

Rijkste van Brabant

De rijkste Brabander is volgens het blad ook dit jaar weer Mollie-oprichter Adriaan Mol. Met een vermogen van 3,5 miljard staat hij op de zesde plek in de lijst. Zijn vermogen is het afgelopen jaar niet gestegen, omdat hij kneiterhard investeert in het betalingsplatform.

Op nummer zeven in de lijst staat Karel van Eerd, de oprichter van Jumbo. Hij heeft een vermogen van 2,9 miljard euro, 7 procent meer dan vorig jaar.

Top 3 rijkste Nederlanders

Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken voert ook dit jaar de lijst aan met 12,8 miljard, al nam haar vermogen wel iets af, met 5,2 procent. Op plaats twee staat Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg, met een geschat vermogen van 6,2 miljard euro. De top drie wordt afgesloten door Frits Goldschmeding, oprichter van uitzendbureau Randstad, goed voor 5,2 miljard euro.

Om in de lijst te komen, moest je vorig jaar 110 miljoen euro op je bankrekening hebben. Dit jaar heeft de 'armste' rijke Nederlander 120 miljoen euro. Die eer is voor Formule 1-coureur Max Verstappen, die als jongste lid binnenkomt in de lijst.

Een andere opvallende nieuwkomer op de lijst is prins Bernhard van Oranje-Nassau. Hij komt binnen op plaats 481 met een vermogen van 125 miljoen euro. ‘Onze’ DJ Tiësto uit Breda is twee plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. Hij staat met een vermogen van 180 miljoen nu op plek 319 in de lijst.

Peter Gillis

Hoewel hij ervan overtuigd was dat hij ook een plekje in het blad verdient, staat Peter Gillis dit jaar niet in de Quote 500. Hij stelde begin dit jaar dat zijn vermogen op zo'n 250 miljoen euro ligt, maar volgens Quote is dat 'slechts' 85 miljoen euro.

Paul van Riessen, hoofdredacteur van Quote, zei destijds dat 'hij bij lange na niet genoeg geld heeft om mee te spelen in de Champions League van de Nederlandse ondernemers'.

