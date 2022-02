Peter Gillis: 'Ik hoor wel in de Quote 500'

Realityster en vakantieparkondernemer Peter Gillis vindt dat hij een plek in de Quote 500 moet krijgen, de lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders. Dat zegt hij tegen Playboy. Gillis stelt dat zijn vermogen op zo'n 250 miljoen euro ligt, maar volgens tijdschrift Quote is dat 'slechts' 85 miljoen euro.

Om in de Quote 500 te komen moet een ondernemer minstens een vermogen van 110 miljoen euro hebben. Gillis stond al vier of vijf keer eerder in de Quote.

'Vervelende journalist'

Naar eigen zeggen was hij altijd dikke vrienden met de redacteuren van het tijdschrift tot er een paar jaar geleden een 'vervelende journalist' bijkwam, in de woorden van Gillis. Dat is volgens hem de reden dat hij dit jaar geen plek in de Quote 500 heeft, vertelt hij tegen Playboy.

Twee jaar geleden was Gillis met een accountant op de redactie van Quote met alle stukken die ze nodig hebben om zijn vermogen uit te rekenen. Gillis vindt dat men daaruit kan halen dat hij meer waard is dan die 85 miljoen euro.

'Bij lange na niet genoeg geld'

Paul van Riessen, hoofdredacteur van Quote, zegt tegen NU.nl dat Gillis de waarde van zijn parken veel hoger in dan werkelijk het geval is. "Hij heeft bij lange na niet genoeg geld om mee te spelen in de Champions League van de Nederlandse ondernemers."

