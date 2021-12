Nicol Gillis start erotische webshop: 'Verras je man eens met lingerie'

Nicol Gillis, de vriendin van vakantieparkondernemer Peter Gillis, begint volgend jaar haar eigen webshop met erotische artikelen. Met vibrators, sexy lingeriesetjes en pluchen handboeien hoopt ze het taboe rondom seks bij veel vrouwen te doorbreken.

Dat vertelde de 28 jaar jongere vriendin van Peter Gillis bij Shownieuws. "Ik wil dat het normaal is dat je lingerie koopt om je man te verrassen", aldus Nicol. Zelf trakteert ze haar man regelmatig op een pikant setje.

De lingerie en het andere stoute speelgoed voor in de slaapkamer moeten in het voorjaar online verkrijgbaar zijn. Later wil Nicol ook een echte winkel openen.

Bier en kruidenlikeur

Sinds de succesvolle realitysoap 'Familie Gillis: Massa is Kassa' timmert het koppel commercieel aardig aan de weg. De 59-jarige Peter bracht onlangs een kruidenlikeur op de markt en binnenkort komt daar een biermerk bij.