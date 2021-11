Hoe een puber zonder opleiding de rijkste man van Brabant werd

Adriaan Mol (37) is de rijkste man van Noord-Brabant. Met zijn vermogen van 3,5 miljard prijkt hij op plek zes van de Quote500. Hiermee stoot hij Jumbo-baas Frits van Eerd van de troon. Maar wie is deze (nog) anonieme Bredanaar?

De naam Adriaan Mol zal niet meteen bij idereen een belletje laten rinkelen. Toch zullen de meeste mensen weleens gebruik maken van de diensten van zijn bedrijf. De Bredanaar richtte op 18-jarige leeftijd Mollie Payments op.

En die naam heb je misschien weleens op je bankafschriften of in je telebankieren-app gezien. Mollie regelt namelijk de betalingen voor verschillende bedrijven zoals Unicef en Deliveroo. Het betalingssysteem van Mol maakt het voor mensen makkelijker om online te betalen. Voor iedere betaling via dit betalingssysteem krijgt Mollie een paar cent.