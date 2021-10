'Knettergekke' busbouwer Ebusco krijgt bezoek van de koning

Een elektrische stadsbus bouwen? Knettergek vonden ze directeur Peter Bijvelds van de Deurnese busfabrikant Ebusco. Maar hij bleef erin geloven. Nu is zijn bedrijf beursgenoteerd en kwam koning Willem-Alexander donderdag een nieuwe fabriek openen. "Andere busfabrikanten riepen dat ik mensen moest vervoeren en geen batterijen."

Tien jaar later rijden er meer dan 340 bussen van Ebusco rond in heel Europa, van Noorwegen tot Zwitserland. Bijvelds heeft een app op zijn telefoon waarmee hij alle bussen live kan zien. Een van de bussen in Noorwegen rijdt acht kilometer per uur en is dus net aan het optrekken. Even kijken hoeveel batterij hij gebruikt, Bijvelds tovert de grafieken razendsnel tevoorschijn.

Bijvelds is heel trots op zijn nieuwste elektrische bus, de Ebusco 3.0. De bus zit vol met nieuwe technieken en wordt in Deurne geproduceerd en er zit ook een commandocentrum waar problemen met bussen op afstand meteen worden gezien. "Toen we hem gebouwd hadden, vonden we dat we deze bus over de hele wereld moesten kunnen laten rijden." Daar is geld voor nodig, vandaar de beursgang van afgelopen vrijdag. "Het was erg mooi om op die gong te mogen slaan", zegt Bijvelds.

Veel mensen twijfelden in de beginjaren aan Ebusco. Bijvelds "Ik wilde een elektrische personenauto ontwikkelen. Ik dacht: dat gaat het zeker worden. Maar het was echt nog een beginstadium met moeilijkheden rondom waar de laadpalen zouden moeten staan."