Criminelen moeten buiten de deur blijven: in elke gemeente dezelfde regels

Een vergunning lospeuteren voor bijvoorbeeld een horecagelegenheid om daar je zwarte geld wit te wassen: criminelen krijgen het in Brabant nog steeds voor elkaar. Voornamelijk omdat de ene gemeente minder strenge regels hanteert dan de andere. Als crimineel kan je dus 'shoppen' voor je vergunning. Tot nu. De Brabantse Norm Weerbare Overheid moet dat voorkomen. In elke gemeente dezelfde behandeling, dus voor criminelen nog nauwelijks ruimte.

Gemeenten en provincies zijn kwetsbaar voor ongewenste invloeden van buitenaf. Burgers kunnen maar op één plaats terecht voor het aanvragen van paspoorten, vergunningen of een wijziging in een bestemmingsplan. Als de regels of de controle bij de ene gemeente strenger is dan bij de andere, dan zullen criminelen naar die zwakke plekken zoeken. "Het doel is dat alle overtreders overal in Brabant dezelfde behandeling krijgen, oftewel dat de dijken overal even hoog zijn. Criminelen in het bijzonder houden zich nou eenmaal niet aan de gemeentegrenzen", zegt Adema.

Al jaren staat de aanpak van ondermijning hoog op de Brabantse agenda. Met het extra geld van het rijk in 2018 is deze Brabantse Norm opgesteld. Volgens Ina Adema, portefeuillehouder Weerbare Overheid geeft deze norm het onderwerp de aandacht die het blijvend verdiend. "Tegen ondermijning zullen alle gemeenten hun eigen defensie op orde moeten hebben en ik verwacht dat deze Brabantse Norm daarbij zal helpen."

Marieke Moorman, voorzitter van de vereniging Brabantse gemeenten is blij met de norm. "Niet elke gemeente is even ver met hun aanpak. Met deze Brabantse Norm kunnen we elkaar ook helpen. Kunnen we voorkomen dat criminelen denken 'nou dan ga ik wel een deurtje verder'. "Want dat gebeurt nog steeds. "Neem de wet Bibob, die wordt nog niet in elke gemeente strikt toegepast bij vergunningsaanvragen."

De Wet Bibob is bedoeld om de integriteit van de vergunningaanvragers te achterhalen. Heeft deze persoon al iets op zijn kerfstok? Wat is zijn of haar achtergrond en hoe lopen bijvoorbeeld de geldstromen? Deze wet probeert zo de vermenging tussen onder- en bovenwereld te voorkomen. "We zijn niet naïef, criminaliteit kunnen we nooit volledig uitbannen, maar met het consequent toepassen van basisregels kunnen we het ze wel een stuk moeilijker maken", zegt Adema.

Voor een weerbare overheid moet ook naar het ambtelijk apparaat zelf gekeken worden, staat in het handboek. Zo is het belangrijk dat nieuwe bestuurders goed worden gescreend én worden getraind. "Zo is de workshop ondermijning inmiddels vaste prik voor nieuwe raadsleden", zegt Moorman. "Met aandacht voor de toenemende agressie tegen ambtenaren en hoe om te gaan met intimidatie en bedreiging."