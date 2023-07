Rechtszaken tegen Peter Gillis gaan nog jaren duren: dit is wat er speelt

Dwangsommen, ingetrokken vergunningen, opdracht tot sluiten parken en volgende week weer een uitspraak van de rechter. Elke week lijkt er wel weer een nieuwe rechtszaak te spelen rondom Peter Gillis of zijn bedrijf Oostappen Groep. Zo bleek dit weekend nog dat Gillis een strijd voert met de gemeente Arnhem over onder meer een vermeende miljoenenfraude en een gevonden vuurwapen. Wat is er allemaal gaande rondom de 61-jarige ondernemer uit Asten en hoe ziet de toekomst zijn bedrijf eruit? Een overzicht.

Het bedrijf Oostappen Groep werd in 1986 gekocht door de familie Gillis. Toen waren er nog zo’n vijfhonderd plaatsen op het eerste park, dat tegenwoordig ‘Vakantiepark Prinsenmeer’ heet. Na aankopen van vakantieparken in Brabant, België, Gelderland en Zeeland groeide het bedrijf. Oostappen Groep heeft nu elf parken.

Invallen door FIOD

Nederlandse bedrijven zijn verplicht om elk jaar bij de Kamer van Koophandel een jaarrekening te laten zien. Daarin staat hoe het bedrijf er financieel voor staat. Bijvoorbeeld of er het afgelopen jaar schulden bij zijn gekomen en wat de bezittingen van het bedrijf waard zijn.

De laatste keer dat Oostappen Groep zo’n jaarrekening inleverde, ging over het jaar 2016. Sindsdien heeft het bedrijf dat niet meer gedaan, terwijl dit van de wet wel moet. Hierdoor is het voor buitenstaanders nu moeilijk om te controleren hoe het met het bedrijf gaat.

In 2019 deed de FIOD samen met gemeenten, de belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie invallen bij verschillende locaties van het Oostappen Groep. Ze namen onder meer administratie, auto’s en een vuurwapen in beslag. Twee maanden later maakte het OM bekend dat Gillis onder meer wordt verdacht van het geven van onjuiste of onvolledige informatie aan de Belastingdienst en het niet goed bijhouden van de administratie.

Illegale arbeidsmigranten

Het bedrijf van Gillis hoopte extra geld te verdienen met het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit mag niet volgens de regels. Daarom startten verschillende gemeenten onderzoeken tegen het bedrijf en legden ze dwangsommen op. Zo werden bij een inval op vakantiepark Brugse Heide tientallen buitenlanders ontdekt die duidelijk niet op vakantie waren.

Voor zover bekend gaat het om een bedrag van meer dan twee miljoen euro aan dwangsommen. Gillis stapte naar de rechter om dat aan te vechten, maar vangt herhaaldelijk bot. Zo moest hij van de hoogste bestuursrechter een dwangsom van 500.000 euro betalen aan de gemeente Asten. Hetzelfde geldt voor een dwangsom van 200.000 euro aan de gemeente Terneuzen. Ook de dwangsom van één miljoen euro door de Limburgse gemeente Peel en Maas bleef in stand.

Geen beste relatie met gemeente

Ook hoopte Gillis extra geld te verdienen door asielzoekers te huisvesten op zijn vakantieparken. Hij drong bij meerdere gemeenten aan om asielzoekers op te mogen vangen op zijn verschillende vakantieparken, zoals vakantiepark Prinsenmeer in Asten. Maar de gemeenten lieten keer op keer weten dat ze geen interesse hadden in de parken van Gillis.

Dat Gillis geen beste relatie met gemeenten heeft, is duidelijk. Naast alle dwangsommen voldoet vakantiepark Prinsenmeer niet aan de brandveiligheidsregels. Ook daarover dreigde de gemeente met een dwangsom. En bij het park in het Belgische Lommel waren de omstandigheden zelfs zo slecht, dat de rechter afgelopen juni bepaalde dat het vakantiepark binnen een jaar moet sluiten.

Vergunning ingetrokken

In juli dit jaar heeft de gemeente Arnhem de horecavergunning van het vakantiepark in die gemeente ingetrokken. Reden is een onderzoek naar geldstromen, vermeende miljoenenfraude en het vuurwapen dat bij de inval in 2019 werd gevonden. Het café en restaurant daar moeten hierdoor per direct dicht. Over die sluiting loopt nu een rechtszaak.

Toekomst

Binnenkort moet Gillis opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Dit keer vanwege het mishandelen van zijn ex-vriendin Nicol Kremers.

De verschillende rechtszaken die tegen Gillis en zijn bedrijf lopen, kunnen nog jaren gaan duren. Zaken over belastingfraude zijn erg ingewikkeld en kosten veel tijd. Dat gaat al op voor de eerste behandeling van de zaak, waarna ook nog hoger beroep en cassatie mogelijk zijn.

Over hoe het bedrijf er precies voor staat, is op dit moment niet veel te zeggen. Dat komt vooral doordat Gillis al jaren geen jaarrekeningen meer heeft ingeleverd bij de Kamer van Koophandel. Maar gezien de vele dwangsommen, het sluiten van parken en het mislopen van verschillende extra inkomstenbronnen, is het maar de vraag hoe gezond zijn bedrijf ervoor staat.

In de kaart hieronder zie je een overzicht van misstanden en rechtszaken bij de parken van Oostappen Groep. De kaart kun je ook bekijken via deze link.