Peter Gillis raakt horecavergunning van vakantiepark kwijt

De horecavergunning van Oostappen Vakantiepark Arnhem van eigenaar Peter Gillis uit Ommel is ingetrokken. Dat laat burgemeester Ahmed Marcouch weten. Dat betekent dat zijn café-restaurant en snackbar op het park per direct dicht moeten. "Je wilt als overheid geen foute ondernemers faciliteren", zegt Marcouch tegen Omroep Gelderland.

Het besluit is genomen na een zogeheten Bibob-onderzoek, dat kijkt naar integriteit, geldstromen en gedrag, legt Marcouch uit. Wat er in dat onderzoek staat, is geheim. Maar Marcouch wijst op de signalen uit diverse mediaberichten en andere gemeenten rondom de Massa is Kassa tv-ster. Dan gaat het bijvoorbeeld over belastingfraude.

Uit het onderzoek bleek in elk geval dat de integriteit rondom de bekende Brabander in het geding is, stelt Marcouch. "Het is spijtig dat je zo'n maatregel moet nemen. Maar daarmee hoop je wel fout geld en foute invloeden te weren. Het is dus goed dat we deze norm kunnen stellen en daarmee weer ruimte creëren voor goede ondernemers."

'Zelf halen of fietsen voor frietje'

En de campinggasten? Die zullen hun biertje en frietje zelf ergens anders moeten gaan halen of laten bezorgen.

Peter Gillis en zijn advocaat zijn per brief op de hoogte gebracht van het besluit en hebben daar volgens Marcouch nog niet op gereageerd. Eerder hebben zij wel al op het onderzoek mogen reageren. "Dat heeft er niet toe geleid dat we tot een ander besluit zijn gekomen."

Ook in Limburg (Baarlo) en Brabant heeft Gillis het aan de stok met het lokale bestuur. Zo kreeg hij in Loon op Zand en Asten dwangsommen opgelegd en werden ook in Cranendonck en Peel en Maas vergunningen geweigerd vanwege twijfels over de integriteit.

