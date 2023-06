Sloop van villa valt Peter Gillis zwaar: hij wil vrijwel zeker in beroep

Een zware veroordeling. Zo noemt de advocaat van Peter Gillis de uitspraak die de rechtbank in het Belgische Hasselt dinsdag heeft gedaan in een zaak tegen de Ommelse realityster. Gillis moet binnen tien maanden een kapitale villa afbreken, die hij heeft laten bouwen in Blauwe Meer, één van de vakantieparken van zijn Oostappen Groep.

Gillis liet de bouw in september 2019 beginnen, zonder dat hij hiervoor een vergunning had aangevraagd. De ondernemer had zulke goede relaties met het plaatselijke gemeentebestuur dat de toestemming een formaliteit zou zijn, dacht ie. Dat was buiten de burgemeester van Lommel gerekend. Die eiste dat de woning zou worden gesloopt.

De bouw was illegaal, omdat er geen vergunning was verleend. Ook past het gezien zijn grootte niet in de omgeving in het park. De ‘kijkwoning’, Gillis had er meer van willen bouwen, is 16 meter breed, ruim 16 meter diep en 7,5 meter hoog. In de directe nabijheid liggen vooral (sta)caravans en vanuit het huis heb je een uitzicht op een grote zwemvijver. In de villa kunnen zestien mensen verblijven en het pand lijkt klaar om bewoond te worden.

'Asociaal en gemakzuchtig'

De rechter beticht Gillis in deze zaak van ‘asociaal gedrag, gemakzucht en pure onverschilligheid’. Ook vindt hij dat de vakantieparkenmagnaat met zijn houding overheden en burgers die zich wel aan de regels houden schoffeert. Gillis krijgt een boete van 34.000 euro en moet nog eens zo'n bedrag betalen als hij weer de fout in gaat. Hij kan er ook voor kiezen om in plaats van een boete de gevangenis in te gaan. Bovendien wacht hem een dwangsom van 250 euro voor elke dag dat de villa niet is afgebroken.

Toch lijken Gillis en zijn advocaat zich niet bij de uitspraak neer te gaan leggen. Zijn raadsman: “We hebben de uitspraak op schrift gekregen en de kans is groot dat we in beroep gaan. Dat besluit is nog niet genomen, hiervoor hebben we een maand de tijd.”

De Belgische advocaat sluit ook niet uit dat Gillis in een andere zaak die met Blauwe Meer te maken heeft, naar het hof stapt. Vorige week bepaalde de rechter dat er een eind moet komen aan de erfpachtovereenkomst die de Ommelse zakenman heeft gesloten voor het park. Binnen een jaar moet Gillis Blauwe Meer afstoten. De huisvesting van recreanten en arbeidsmigranten zou te wensen overlaten.