Peter Gillis moet zijn illegale villa slopen: 'Asociaal en onverschillig'

Peter Gillis, de eigenaar van vakantieparkenketen Oostappen, moet een villa afbreken die hij illegaal in het Belgische Lommel heeft laten bouwen. De rechtbank in het Belgische Hasselt heeft dit dinsdagmorgen bepaald. De rechter heeft geen goed woord over voor de realityster. In het vonnis wordt gesproken van 'asociaal gedrag, gemakzucht en pure onverschilligheid.'

De Belgische rechter legde Gillis ook een boete op van in totaal 34.000 euro. En dat bedrag moet hij nog eens betalen, als de vakantiewoning in aanbouw niet binnen tien maanden is gesloopt. Ook hangt hem een dwangsom van 250 euro per dag boven het hoofd als hij de uitspraak van de rechter naast zich neerlegt. De 61-jarige Gillis en zijn advocaat waren dinsdagmorgen niet in Hasselt bij de uitspraak aanwezig.

Vaker voet dwars gezet

Het enorme pand staat op het Blauwe Meer, één van de vele parken van de ondernemer uit Ommel. Het huis is in 2019 zonder vergunning gebouwd. Het zou een modelwoning zijn. Gillis had meer van deze prototypes willen bouwen op het Blauwe Meer, maar dat plan is inmiddels overboord gegooid.

De Ommelse ondernemer liet de villa bouwen in een periode dat het toenmalige stadsbestuur hem welgezind was. Ook zou hij op het verkeerde been zijn gezet door een architect. Gillis was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en rekende erop dat het met de vergunning wel goed zou komen.

'Politieke spelletjes'

Het nieuwe college van de gemeente Lommel kijkt heel anders tegen de bouw aan en eiste dat die zou worden gestaakt. De rechtbank is het hiermee eens. In de uitspraak wordt de handelwijze van Gillis een 'aanfluiting' genoemd.

De vakantieparkenmagnaat kan in beroep gaan tegen de uitspraak. Vorige week bepaalde de rechter al dat Gillis binnen een jaar het hele park Blauwe Meer moet opdoeken. De omstandigheden waaronder toeristen en arbeidsmigranten er verblijven, zou te wensen overlaten.

Meer gedoe

Gillis krijgt ook in ons land steeds vaker nul op rekest van overheden. In de meeste gevallen draait het hierbij om het al dan niet legaal huisvesten van arbeidsmigranten op zijn vakantieparken.

Ook zijn ex, Nicol Kremers, heeft haar pijlen gericht op de ondernemer. Ze eist dat alle afleveringen van de SBS-serie Massa is Kassa waarin zij te zien is, niet meer terug te kijken zijn. En eind augustus staan de twee tegenover elkaar in de rechtbank, omdat Gillis zijn toenmalige vriendin zou hebben mishandeld.

