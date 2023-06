Peter Gillis moet vakantiepark in Lommel binnen een jaar sluiten

Peter Gillis moet binnen een jaar zijn vakantiepark Het Blauwe Meer in het Belgische Lommel opdoeken. Dat heeft de rechter in België bepaald. De gemeente Lommel botste al langer met de realityster vanwege misstanden met arbeidsmigranten en slechte woonkwaliteit in zijn vakantiepark. Dat meldt Het Belang van Limburg.

De formele reden dat Gillis het park moet sluiten, is dat hij in 2019 het erfpacht van het park niet heeft vernieuwd. Dat is de huur die je betaalt, om te mogen ondernemen op een bepaald stuk grondgebied. Het stadsbestuur van Lommel heeft dat aangegrepen om een rechtszaak tegen de Brabander aan te spannen.

De rechter heeft de gemeente Lommel nu in het gelijk gesteld. Dat betekent dat Gillis het park binnen twaalf maanden moet opdoeken. Daarnaast moet hij gebouwen die hij na 2019 heeft gebouwd, afbreken. Die staan daar onrechtmatig, oordeelt de rechter.

Kosteloos overdragen

Daarna moet hij het vakantiepark kosteloos overdragen aan de gemeente Lommel. Lukt het Gillis niet in om Het Blauwe Meer binnen een jaar te sluiten, dan moet hij een boete van 1000 euro per dag betalen. Gillis kan nog in hoger beroep gaan. "Eerst gaan we het vonnis bestuderen met mijn advocaat", laat Gillis weten.

Ook in Nederland ligt de vakantieparkenbaas al langer onder vuur. Zo werden hem eerder al dwangsommen opgelegd door de gemeenten Peel en Maas en Terneuzen, omdat hij daar illegaal arbeidsmigranten huisvestte op zijn campings. En ook de gemeente Arnhem ziet Gillis liever vertrekken.

