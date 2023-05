Peter Gillis opnieuw in de problemen met een vakantiepark

Peter Gillis kan zich klaarmaken voor meer problemen met zijn vergunningen. De gemeente Arnhem wil een einde maken aan permanente bewoning op zijn Oostappen Vakantiepark in Arnhem. Als het aan de burgemeester en wethouders ligt, wordt dit verboden in het bestemmingsplan.

Volgens de gemeente is dit de enige manier om de problemen op het vakantiepark in Arnhem-Noord op te lossen. Er zijn al jaren veel problemen op het park. De huisjes zijn verloederd en niet geschikt voor bewoning volgens de gemeente. Voor recreanten is het park niet meer aantrekkelijk.

Ook hebben mensen die in het park wonen geen recht op huurbescherming. Veel huisjes worden daarom bewoond door arbeidsmigranten. "Het risico op criminele activiteiten neemt toe, omdat het op zo'n geïsoleerde plek makkelijk is om buiten beeld te blijven", stelt de gemeente.

Grote problemen met veiligheid

Oostappen is al vaak door de gemeente gemaand om er iets aan te doen, maar reageert daar niet op. Gemeenten kunnen wel permanente bewoners aanpakken, maar het is moeilijker om een eigenaar als Gillis aan te pakken. Vanwege de grote problemen met de leefbaarheid en veiligheid kiest Arnhem nu voor het veranderen van het bestemmingsplan.

Peter Gillis heeft het op meerdere plekken in Nederland aan de stok met de gemeente. Zo weigeren meerdere gemeenten hem vergunningen uit angst voor criminaliteit. Ook zijn hem in meerdere gemeenten dwangsommen opgelegd, omdat hij arbeidsmigranten huisvest terwijl dit niet mag. Bij elkaar lopen die bedragen in de miljoenen.

