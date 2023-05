Rekeningen voor Peter Gillis blijven zich opstapelen: weer bijna twee ton

Peter Gillis van de Oostappen Vakantiegroep in Ommel moet 170.000 euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente Loon op Zand. De Raad van State heeft dit bepaald.

Volgens Nederlands hoogste rechtsorgaan heeft Gillis afspraken over huisvesting van buitenlandse werknemers aan zijn laars gelapt. Dat gebeurde toen hij nog eigenaar was van vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel, dat onder Loon op Zand valt.

Duur jaar

2023 dreigt een duur jaar te worden voor de realityster. In februari maakte de Limburgse gemeente Peel en Maas bekend dat ze hem een dwangsom van één miljoen euro heeft opgelegd. De aanleiding: de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in Baarlo, dat bij Peel en Maas hoort.

Begin deze maand werd bekend dat Gillis 180.000 euro moet betalen aan de gemeente Terneuzen. Ook hier ging het om het onderbrengen van arbeidsmigranten op een vakantiepark, in dit geval Marina Beach.

De gemeente Arnhem stelt zich eveneens hard op tegen de Ommelse ondernemer. Deze week werd bekend dat ze een einde wil maken aan de permanente bewoning op het Oostappenpark in Arnhem.

Conflict om arbeidsmigranten

Het conflict in Loon op Zand dateert uit 2018. Het gemeentebestuur legde Gillis toen dwangsommen tot bijna twee ton op. De toenmalige eigenaar van het vakantiepark was opgedragen het aantal recreatiewoningen op het deel waar arbeidsmigranten verbleven, terug te brengen naar tweehonderd. Ook moest hij stoppen met het gebruik van het vakantiedeel van het park voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Gillis was het hiermee niet eens en hij ging tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Loon op Zand in beroep bij de rechtbank in Breda. Die gaf hem deels gelijk, waarna beide partijen de zaak bij de Raad van State aanhangig maakten.

Inmiddels is Gillis al jaren geen eigenaar meer van Droomgaard. Vakantieparkketen EuroParcs nam het complex in 2019 over. Maar de dwangsommen moet de ondernemer uit Ommel wel 'gewoon' betalen.