Ex van Peter Gillis wil alle afleveringen van Massa is Kassa offline halen

Nicol Kremers, de ex van Peter Gillis, eist dat alle afleveringen van Massa is Kassa, waaraan zij te zien is, niet meer terug te kijken zijn. Kremers heeft na het beëindigen van de relatie met Gillis aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging en wil niet meer aan de tijd met Gilis worden herinnerd.

De advocaten van Nicol hebben Talpa en producent Concept Street een brief gestuurd waarin deze eisen worden neergelegd. Dat schrijft het AD.

Kremers heeft na het beëindigen van de relatie met Gillis in februari aangifte gedaan van een tiental gevallen van mishandeling en bedreiging. Eind augustus dient de eerste zaak tegen de realityster en vakantieparkeigenaar voor de rechtbank in Den Bosch.

Gillis heeft inmiddels een nieuwe vriendin, die ook in de realityserie is te zien. Maar nog regelmatig komt Nicol voorbij in de serie en ook online zijn afleveringen met haar nog te zien.

In de brief schrijven de advocaten dat er negatief over haar wordt gepraat in de serie. Zo wordt ze een ‘golddiger’ genoemd en wordt zij neergezet als een probleem dat is opgelost.

Mochten Talpa en de producent haar eisen niet inwilligen, dan stapt Kremers naar de rechter om via die weg een verbod op uitzending te eisen. Ook wil ze dan werk maken van een schadevergoeding.

