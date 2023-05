De nieuwe vlam van Peter Gillis: dit vinden jullie ervan

Massa is Kassa-fenomeen Peter Gillis (61) heeft een nieuwe vlam en dat mogen we allemaal weten. Nicolleke is een afgesloten hoofdstuk: de wereld mag nu kennismaken met Wendy van Hout (39) uit Eindhoven. En daar hebben veel mensen toch ook wel een mening over.

Op Facebook en Twitter stromen de reacties binnen van mensen die op hun eigen manier meeleven met de Brabantse beroemdheid. Maar dat begint allereerst met het laten bezinken van dit pittige nieuws.

Mocht je nog twijfelen waar het over gaat, dan vat Willem het even voor je samen.

Mocht je nou denken dat je Wendy ergens van herkent: dat kan. Ze speelde, een aantal tatoeages geleden, namelijk een golddigger in de clip van zanger Gerard Palts. En dat vinden mensen op het internet toch wel heel ironisch.

