Peter Gillis bleef maar aandringen op opvang asielzoekers op vakantiepark

Peter Gillis heeft er met zijn Oostappen Groep meerdere keren bij de gemeente Asten op aangedrongen om asielzoekers op te mogen vangen op vakantiepark Prinsenmeer. De gemeente weigerde het aanbod keer op keer zonder opgaaf van reden, ook toen Oostappen Groep beweerde dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) interesse had getoond. Dit blijkt uit documenten in handen van Omroep Brabant. Het COA ontkent dat daar ooit sprake van was.

De Oostappen Groep stuurde tussen november 2021 en juni van dit jaar zes e-mails. De mails zijn in handen van Omroep Brabant na een beroep op de Wet openbare overheid (woo). Opvang van asielzoekers kan voor vakantieparken een mooie bron van inkomsten zijn.

Uit de mails blijkt hoe graag Oostappen asielzoekers op wilde vangen. Er worden allerlei argumenten aangedragen waarom onder andere vakantiepark Prinsenmeer in Asten een geschikte opvanglocatie zou kunnen zijn.

De gemeente laat keer op keer weten geen interesse te hebben en het vakantiepark niet als mogelijke opvanglocatie te zien. Een reden waarom niet wordt in geen van de mails genoemd.

Opvang asielzoekers

In de eerste mail van 2 november 2021 schrijft Oostappen Groep dat het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers een 'maatschappelijk zorgwekkende situatie' creëert. Dat vraagt volgens hen aandacht van de maatschappij en dat 'overstijgt ons lopende conflict', staat in de mail.

De gemeente Asten ligt namelijk al lange tijd in de clinch met Oostappen over het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Inmiddels wil de gemeente 500.000 euro van Gillis. De zaak ligt bij de Raad van State omdat Gillis niet wil betalen.

Volgens het vakantiepark heeft het COA al interesse getoond in Prinsenmeer, zo staat in de mails. Er zou afgesproken zijn dat Oostappen zelf aan de gemeente zou laten weten dat die interesse er is, om daarna 'samen met het COA de mogelijkheden verder te verkennen'.

De gemeente antwoordt echter, dik drie weken later, dat het COA Prinsenmeer helemaal niet als reële mogelijkheid ziet. Desgevraagd laat het COA ook aan Omroep Brabant weten dat het nooit interesse heeft gehad. "Het COA heeft nooit gezegd dat opvang op park Prinsenmeer een goed idee is", stelt een woordvoerder.

4000 bedden voor Oekraïners

Het weerhoudt Oostappen er niet van te blijven mailen. Op 10 maart 2022 volgt er een tweede mail waarin 4000 bedden voor Oekraïnse vluchtelingen aangeboden worden, verspreid over parken in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. "We gaan graag in gesprek over een verdere invulling", zo wordt de brief afgesloten. Een reactie blijft dit keer uit.

Op 29 maart volgt er weer een aanbod. Oostappen geeft aan naast Oekraïners ook open te staan voor de opvang van andere asielzoekers. De gemeente antwoordt in één zin die neerkomt op: geen interesse.

Op 19 april volgt een vierde mail. "Dit gunnen we toch niemand?", schrijft Oostappen refererend aan de opvangcrisis. Opnieuw wordt het COA aangehaald, die zou hebben aangegeven de mogelijkheden te willen bekijken. Opnieuw volgt er een beknopte afwijzing van de gemeente. Hetzelfde ritueel herhaalt zich op 26 april en 23 juni.

Geen reden genoemd

Opmerkelijk is dat in geen van de brieven van de gemeente een reden voor de afwijzing wordt genoemd. De vraag naar opvangplekken is groot en van gemeenten wordt verwacht dat ze allemaal hun steentje bijdragen.

Aan Omroep Brabant laat de gemeente Asten desgevraagd weten: "De gemeente ging niet op het aanbod in om dezelfde reden als bij de opvang van Oekraïners. Het park is vanwege de omstandigheden niet geschikt voor opvang van kwetsbare mensen."

Op de vraag of de gemeente Asten hierover heeft overlegd met de veiligheidsregio en het COA, antwoordde de gemeente: "Ja, er is intern overleg geweest met de veiligheidsregio. Niet met het COA, omdat het initiatief niet van het COA, maar van de Oostappen Groep zelf bleek te komen."

