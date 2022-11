Sporthal Boxtel aangeboden als opvang, burgemeester vond huur 'exorbitant'

De eigenaar van Sportcomplex de Braken, gelegen aan de rand van Boxtel, bood zijn sporthal aan als noodopvanglocatie voor asielzoekers, om de situatie in Ter Apel te ontlasten. De gemeente Boxtel ging na overleg niet in zee met de sporthaleigenaar, omdat hij volgens de burgemeester een 'exorbitant bedrag' aan huur vroeg voor de sporthal. Over de huidige locatie op landgoed Velder zijn veel klachten, zo bleek donderdag. Asielzoekers vinden bijvoorbeeld dat de opvang te afgelegen ligt.

Dat de sporthal als andere locatie in beeld was, blijkt uit het mailverkeer tussen de gemeente Boxtel en de sporthaleigenaar dat na een beroep op de Wet openbare overheid (woo) in handen is van Omroep Brabant.

‘Weken niks gehoord’

Half juni nam de eigenaar van Sportcomplex de Braken contact op met de gemeente Boxtel. Hij zag de situatie in Ter Apel en het leek hem onredelijk dat daar mensen buiten sliepen, terwijl zijn sportcomplex de hele zomer leeg zou staan in verband met de zomervakantie.

De gemeente reageerde volgens de sporthaleigenaar heel positief op zijn voorstel. "Ze waren superblij met het initiatief. Ze vonden het helemaal geweldig en ze zouden me terugbellen." Maar het bleef stil. "Het contact verliep stroef en ik had een week niks gehoord. Na een week of twee drie kreeg ik de mail dat ze de locatie graag wilden komen bekijken."

4300 euro per dag

Het enthousiasme was van korte duur. In het mailcontact is te lezen dat de sporthaleigenaar voor het huren van de sporthal en tennisbaan voor één uur 179 euro rekent, exclusief waterverbruik. De sporthal moet 24 uur worden gehuurd, dat komt neer op zo'n 4300 euro per dag. Omgerekend is dat ongeveer 30.000 euro per week. Volgens de sporthaleigenaar een redelijke prijs.

Volgens de gemeente Boxtel niet, zo is te lezen in een mail aan de sporthaleigenaar. "We kunnen niet akkoord gaan met je offerte. De prijs is echt veel te hoog. (…) Daarnaast is het niet realistisch om een uurtarief te rekenen voor 24 uur. Wij kunnen akkoord gaan met een derde van het tarief dat je aangeeft. Als dat voor jou niet bespreekbaar is, gaan we de noodopvang niet op de Braken uitvoeren." In mailcontact tussen de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel is te lezen: "De Braken vraagt een exorbitant bedrag aan huur. Dat is niet te verantwoorden en gaat ten koste van het draagvlak."

‘Slecht behandeld’

"Waar ik vooral van baal, is van hoe ze met mij zijn omgegaan. Ik hoorde telkens niets en er moest steeds weer 'informatie worden opgehaald'. Dat gedraai allemaal, daar word ik niet goed van. Ik denk dan; pak de koe gewoon bij de hoorns", aldus de eigenaar van de sporthal.

De sporthaleigenaar stuurde later nog een factuur naar de gemeente Boxtel voor zijn geleverde diensten in de voorbereiding voor de mogelijke opvanglocatie. In totaal zo'n 625 euro. Deze factuur is volgens hem nooit betaald. Volgens de burgemeester heeft de sporthaleigenaar de activiteiten op de factuur zelf geïnitieerd en zijn daarover geen afspraken gemaakt, zo staat in de stukken: “Hij heeft van mij geen enkele inspanning hoeven te verrichten.”

Bekende van de gemeente

Naast de kwestie met de mogelijke noodopvang, heeft de sporthaleigenaar ook een andere zaak met de gemeente lopen over de toekomst van het sportcomplex. Hij wil er graag arbeidsmigranten huisvesten in combinatie met de sportactiviteiten. Een ‘goed businessmodel’ volgens hem, maar de gemeente zou hier niets voor voelen.

De situatie zorgt voor frustratie. Voor de sporthaleigenaar staat één ding vast: "Een ondernemer en een ambtenaar hebben gewoon niet dezelfde bloedgroep, dat blijkt wel."

