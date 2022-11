Asielzoekers boos over slechte voorzieningen in nieuwe opvang op landgoed

De asielzoekers die sinds dinsdag op Landgoed Velder bij Boxtel verblijven, zijn zeer ontevreden over de faciliteiten. Ze klagen over de voorzieningen en willen zo snel mogelijk naar een andere, betere locatie.

Dinsdag werd de opvang in Boxtel geopend. In 99 woonunits op Landgoed Velder vangt Boxtel van 1 november tot half februari een grote groep vluchtelingen uit Ter Apel op. Landgoed Velder is ingericht voor de komst van maximaal 450 asielzoekers.

In een bericht dat circuleert op Whatsapp klagen de asielzoekers over de omstandigheden. Volgens de schrijver zitten ze nu met 120 mensen ‘ver van de bewoonde wereld’. Ze vinden het net een gevangenis en hebben geen vervoer naar omliggende dorpen.

Ook klagen ze erover dat ze ver moeten lopen naar een badkamer of wc. Er zou geen warm water zijn en het is volgens de vluchtelingen niet hygiënisch. Ook vrezen ze voor het weer.

Ze willen gaan demonstreren en vragen of ze kunnen overgeplaatst naar een opvang waar ze beter worden behandeld.

Het was niet mogelijk om de asielzoekers iets te vragen over de omstandigheden. De pers mocht het terrein niet op.

