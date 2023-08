Huis onder vuur genomen, drie kogelgaten in het raam

Aan De Korenaar in Den Bosch is vrijdagnacht een huis beschoten. Dit gebeurde rond een uur 's nachts. De politie zette daarop de straat af. Op het moment dat het huis werd beschoten was niemand in het huis aanwezig, laat een agent weten.

In een raam van het huis zijn drie kogelgaten te zien. Agenten vonden op straat een aantal kogelhulzen. Omdat niet alle kogelhulzen gevonden werden, werd in de loop van de nacht een speurhond ingeschakeld. Verzegeld

Het team forensische opsporing zal in de loop van de zaterdag sporenonderzoek doen bij het huis. Het beschoten huis is tot die tijd verzegeld. Een signalement van de dader of daders is op dit moment niet bekendgemaakt.

Onderzoek in de buurt van het beschoten huis (foto: Bart Meesters/SQ Vision)

De politie zette een deel van De Korenaar in Den Bosch af voor onderzoek (foto: Bart Meesters/SQ Vision).