'Supporters in Kosovo zijn net zo gek van voetbal als die in Breda'

Als Patriot Sejdiu interlands speelt voor Kosovo onder 21 jaar, krijgt hij kippenvel bij het horen van het volkslied. Hoe het voetbal wordt beleefd in het land waar hij werd geboren, vergelijkt hij met zijn nieuwe club NAC Breda. “De supporters in zowel Kosovo als Breda zijn gek van voetbal.”

De roots van Patriot liggen in Pristina, een plaats met zo’n 200.000 inwoners. De hoofdstad van Kosovo, dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde van Servië. Jarenlang was het onrustig in het Balkanland, waardoor het gezin Sejdiu emigreerde naar het rustige Zweden. Daar ging de jonge Patriot naar school en leerde hij voetballen.

“Ik kan het gevoel niet uitleggen, maar ik vind het superbijzonder om voor Kosovo te mogen spelen. Het land waar mijn ouders vandaan komen en waar ik ben geboren. Al 17 jaar gaan we ieder jaar terug om ons land te bezoeken. Kosovo zit in mijn hart.”

Van Zweden naar Nederland was volgens hem geen grote stap. “Ik had verwacht dat het moeilijker zou worden om hier te wennen. Dat verliep eigenlijk zonder problemen. Ik ben goed opgevangen. Wat spel betreft pas ik hier wel. Een aanvaller krijgt de ruimte in Nederland. Een pure buitenspeler ben ik niet, ik kan ook als spits spelen.”

In Zweden stond de aanvaller bekend als een talent. "Er waren meer opties, waarbij ik koos voor NAC Breda."In 2015 werd Patriot opgenomen in de jeugdopleiding van Malmö FF, een grote club met 22 landstitels achter haar naam. De bekendste oud-speler van Malmö is Zlatan Ibrahimovic, ook een speler met een Balkan-achtergrond.

Met NAC Breda heeft hij een duidelijk doel: meestrijden om promotie naar de Eredivisie. Veel speelminuten bij De Parel van het Zuiden moeten hem ook helpen aan een plekje in het nationale team van Kosovo. “De ploeg is volop in ontwikkeling met spelers die in grote competities spelen. Ik hoop in de toekomst voor Kosovo te voetballen, maar dan moet ik me eerst bewijzen bij mijn club.”

Van Breda naar Pristina is een afstand van zo’n 2250 kilometer. Verschillende culturen, maar overeenkomsten ziet hij ook. “De fans in Kosovo leven voor het voetbal, de NAC-supporters ook. Ze zorgen voor geweldige steun. Dat we afgelopen vrijdag met 2-0 verloren bij FC Eindhoven, raakte hen. Dat kan ik heel goed begrijpen. Komende zondag wacht Willem II, een belangrijke derby. Reken maar dat wij er vol voor gaan.”