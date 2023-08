Brand gesticht bij bedrijf nadat auto eerst de gevel ramt

Bij een bedrijfsgebouw aan de Industrieweg in Halsteren is vrijdagnacht brand gesticht. Volgens de politie zou opzettelijk met een auto tegen het gebouw zijn gereden en is die daarna in brand gestoken. Dit gebeurde rond halfvier.

De vlammen sloegen uit het gebouw. De brandweer heeft het gebouw en de auto geblust. Onderzoek

De politie is meteen een onderzoek gestart. 's Nachts hebben agenten al een buurtonderzoek gehouden. Er wordt gekeken of er camerabeelden zijn van het moment van de brandstichting. Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek.