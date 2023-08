Jort is steeds beter als keeper: gekleurde handschoenen en brede borstkas

Een smalle jongen van 17 jaar met een beugel. Zo beschrijft Jort Borgmans zichzelf toen hij voor het eerst meetrainde bij de selectie van FC Eindhoven. Nu op 20-jarige leeftijd staat er een heel andere doelman onder de lat. “Ik ben 17 kilo aangekomen en werk aan mijn uitstraling. Voor iedere procent die ik beter kan worden, doe ik keihard mijn best.”

"Toen ik mijn debuut maakte woog ik 60 kilo en had ik een smal, jeugdig koppie. Ik ben door veel krachttraining 17 kilo zwaarder geworden en ben er nog niet. Een grote, sterke keeper is een signaal naar mijn eigen team dat er echt iemand onder de lat staat. Maar ook richting tegenstanders: dat er niets te halen valt.”

Keepers in een selectie zijn over het algemeen een beetje gek. Je vol voor een keihard schot gooien of in de drukte een bal wegstompen is niet altijd zonder gevaar. Volgens Jort is het voor een doelman niet alleen belangrijk om je te onderscheiden met katachtige reddingen, maar ook met je uitstraling.

Jort maakte zijn debuut in het profvoetbal toen hij net 18 was. In de twee seizoenen daarna speelde hij maar één wedstrijd. Dit seizoen is Jorn Brondeel eerste doelman van FC Eindhoven. Maar die raakte geblesseerd waardoor Jort tegen Willem II (als invaller) en NAC Breda keepte.

In deze twee duels maakte de Brabander indruk. Toch bestaat de kans dat trainer Willem Weijs weer kiest voor Brondeel als de Belgische doelman fit is. “Dat is dan zo, ik heb er geen invloed op. Ik kan alleen naar mijn eigen spel kijken en weet dat ik elke dag het maximale eruit haal. Als je kijkt waar ik vandaan kom, dan heb ik enorme stappen gezet. Van het amateurvoetbal bij SV Valkenswaard naar FC Eindhoven, waar ik nu profvoetballer ben. Ik ben heel trots en alle mensen die me helpen erg dankbaar.”

Eerste of tweede doelman, Jort voelt zich thuis bij FC Eindhoven. "Ik ben blij dat ik onderdeel van dit hechte team ben. Veelzeggend is hoe de spelers reageren als ik een goede redding verricht en andersom bij een goede verdedigende actie. We zijn een ploeg waarbij iedereen maximaal geeft.”