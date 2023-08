RKC Waalwijk verliest voor de derde keer op rij

Na drie speelronden in de Eredivisie heeft RKC Waalwijk nog steeds geen enkel punt binnen. In Nijmegen ging zaterdagavond ook de uitwedstrijd tegen NEC verloren: het werd 3-0. Keeper Etienne Vaessen heeft in drie duels al negenmaal moeten vissen.

Henk Fraser had zichzelf - en zijn club - uiteraard een prettiger start gewenst als nieuwe trainer van RKC. Ook in het duel met NEC, dat net als RKC de competitie met twee nederlagen was begonnen, kon zijn ploeg geen potten breken. Michiel Kramer was in de eerste helft nog het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet ging op miraculeuze wijze en een uitgestoken been van de Nijmeegse keeper Jasper Cillessen voorlangs.

Na afloop maakte RKC’s aanvoerder niet de indruk dat er door de zwaar teleurstellende start nu paniek is uitgebroken. "Zeker aan de bal speelden we een redelijke tot goede wedstrijd, maar we moeten daadkrachtiger worden", zei hij tegen ESPN.

Fraser zal evenmin de wanhoop nabij zijn, dat zit niet in de aard van de opvolger van de naar FC Twente vertrokken Joseph Oosting. Toch moet hem duidelijk zijn geworden waar de kwetsbaarheden van zijn team zitten. De vijf wissels die hij in de Goffert toepaste, mochten echter niet baten.

NEC dankte de winst vooral aan Magnus Mattsson, die tweemaal scoorde. De Deen brak in de 23e minuut de ban en verdubbelde de voorsprong in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Vijf minuten in de extra tijd bepaalde de Spaanse huurling Rober González de eindstand op 3-0.