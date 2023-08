Zit je vakantie erop? Met dit weer begint je nieuwe school- of werkweek!

Voor veel mensen zit de vakantie er na dit weekend op. Jammer, maar zij hoeven niet te vrezen voor een nat pak op weg naar school of werk maandag, vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

In Brabant was het zondagochtend vroeg eigenlijk overal droog, met behoorlijk wat zon.

"Het westen van Brabant komt als eerste aan de beurt. als het gaat om die regen- en onweersbuien. In de middag trekken eigenlijk overal wel een paar buien over. Ik denk dat vandaag, vergeleken met zaterdag, meer mensen hiermee te maken krijgen. Er kan lokaal een fel exemplaar tussen zitten, met onweer en veel regen in korte tijd. Maar als dat voorbij is, breekt de zon weer door. Met wat zon wordt het 20 of 21 graden."

Het KNMI heeft vanwege de onweersbuien code geel afgegeven tot vijf uur zondagmiddag.