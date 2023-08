In Baarle-Hertog mag toch direct aan klant vuurwerk worden verkocht

De directe verkoop van vuurwerk aan klanten in de Belgische grensgemeente Baarle-Hertog gaat als het aan de rechter ligt gewoon door dit najaar. Vuurwerkwinkels in het dorp hebben dat met een kort geding afgedwongen nadat de gemeente de verkoop aan banden wilde leggen. De gemeente kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Ron Vorstermans Geschreven door